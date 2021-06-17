بورصة الدواجن.. اسعار الدواجن اليوم الخميس 17 يونيو وسعر الفراخ والكتكوت الابيض

ننشر لقرائنا الكرام تفاصيل اسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة، مع تحديث لحظي للأسعار وبشكل يومي، لإطلاع القارئ على آخر تطورات أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، وكذلك أسعار الكتاكيت.

اسعار الدواجن اليوم الخميس 17 يونيو في بورصة الدواجن

وخلال الأسبوع الجاري شهدت أسعار الدواجن في البورصة استقرار حذر، مع إمكانية تغير تلك الأسعار ما بين عشية وضحاها، حيث أن العامل الأساسي في تحديد سعر الفراخ هو العرض والطلب.

وجاء اسعار الدواجن اليوم وفق الأسعار التالي ذكرها

أولاً: سعر الفراخ البيضاء اليوم وكذلك الساسو والأمهات

سعر الفراخ اليوم سجلت 27 جنيه للكيلو، بالنسبة للحم الأبيض، أما التنفيذ فعلى 26 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم 17 يونيو هو 33 جنيه كأغلى سعر اليوم الخميس بالسوق، والتنفيذ على 31 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم الخميس ثابت عند 21 جنيه.

ثانياً: أسعار الكتكوت الابيض اليوم 17 يونيو “الخميس”

خلال اليوم الماضيين حدث انخفاض كبير في سعر الكتكوت الابيض وجاءت اسعار اليوم في الشركات وفق الأسعار التالية

العناني سجل الكتكوت اليوم 6 جنيه.

الوادي سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 6 جنيه.

السقا سجل بهاالكتكوت 3.5 جنيه.

القاهرة للدواجن سجل الكتكوت بها 5.5 جنيه.

الوطنية سجل الكتكوت الابيض 7 جنيه كأعلى سعر اليوم.

ثالثاً: أسعار البط والرومي وفق سعر بورصة الدواجن اليوم

البط سجل اليوم 17 يونيو 45 جنيه للكيلو.

الرومي سجل اليوم 50 جنيه للكيلو.

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