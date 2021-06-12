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بورصة الدواجن اليوم السبت 12 يونيو 2021 وأسعار الكتاكيت والبيض والفراخ

بواسطة إسلام عوض
أسعار بورصة الدواجن اليوم

ننشر لمتابعينا تفاصيل أسعار بورصة الدواجن اليوم بداية الأسبوع الجاري الموافق السبت 12 يونيو 2021، وتشتمل السطور التالية على أسعار الفراخ البيضاء والساسو وأسعار البيض وسعر كيلو الفراخ الأمهات وسعر الكتكوت الابيض اليوم، وكذلك أسعار الكتاكيت الساسو والبلدي والفيومي والهجين والبط.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 12 يونيو 2021

أولا… سعر الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم في بورصة الدواجن

انخفضت أسعار الفراخ البيضا اليوم استقرت عند 27 جنيه.
كما تراوحت أسعار الفراخ الساسو اليوم ما بين 32 و33 جنيه.
أما الفراخ الأمهات فسجل الكيلو بها اليوم 21 جنيه.

ثانياً… سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 12 يونيو في البورصة الرئيسية للدواجن

كتكوت أبيض شركة الوطنية سجل اليوم 10.25 جنيه.
أما كتكوت شركة السقا اليوم فسجل 6.5 جنيه.
وكتكوت شركة رواد النيل سجل اليوم 7 جنيه.
شركة العناني سجل الكتكوت بها اليوم 9.5 جنيه.
شركة الوادي سجل الكتكوت الأبيض بها اليوم 8.5 جنيه.
شركة الإسكندرية 8 جنيه.
القاهرة للدواجن سجل الكتكوت بها اليوم 9.25 جنيه.

ثالثاً… سعر الكتاكيت الساسو والبلدي والهجين وأسعار كتاكيت البط في بورصة الدواجن اليوم

الكتكوت االساسو… 3.75 جنيه.
الكتكوت البلدي والفيومي والهجين… 3 جنيه.
كتكوت البط المولر… 12 جنيه.
كتكوت البط الساسو… 11 جنيه.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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