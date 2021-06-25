بورصة الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الجمعة 25 يونيو وأسعار البيض والكتاكيت

ننشر تفاصيل أسعار بورصة الدواجن الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري 2021، نظراً لأن الكثير من المواطنين يبحثون عن أسعار الفراخ والبيض لكونها من الوجبات الأساسية لدى ملايين الأسر، فلحوم الفراخ هي بديل اللحوم الحمراء والتي ارتفعت بشكل كبير نظراً لارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار بورصة الدواجن الجمعة 25 يونيو

ويجب أن ننوه الأسعار المذكورة هي أسعار البورصة وليست أسعار التجزئة في المحلات أو أسواق الدواجن، وبالتالي فإن أسعار الفراخ مثلاً في المحلات أو أسواق الدواجن ترتفع عن أسعار المزارع أو أسعار البورصة، ورما تصل الزيادة في سعر كيلو الفراخ اليوم بين سعر البورصة وسعر المحلات بنحو 5 جنيه أو أقل.

وفيما يلي أسعار بورصة الدواجن الجمعة 25 يونيو 2021

أولا.. سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سعر كيلو الفراخ البيضاء الجمعة سجل 27 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات بيضاء 23 جنيه.

سعر الكيلو الأحمر “ساسو” 31 جنيه التنفيذ.

ثانياً: سعر الكتكوت الابيض اليوم في بورصة الكتاكيت “شركات“

شركة الوطنية 7 جنيه.

شركة المراعي 4 جنيه.

شركة الحرمين 5 جنيه.

شركة الوادي 5.5 جنيه.

شركة العناني 6.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 6 جنيه.

ثالثاً: أسعار البيض اليوم في بورصة البيض

سعر كرتونة البيض البلدي 46.5 جنيه.

الكرتونة من البيض الابيض 39.5 جنيه.

كرتونة البيض الاحمر 43.5 جنيه.