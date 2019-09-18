بيان الداخلية: مقتل 9 عناصر إرهابية والانتقام من المتورط في اغتيال العميد عادل رجائي

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل اليوم الأربعاء، الموافق 18 سبتمبر عن مقتل 9 عناصر إرهابية خلال تبادل إطلاق نار بأحد المداهمات الأمنية التي قامت بها قوات الأمن في مدينتي العبور و15 مايو.







بيان وزارة الداخلية

وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الذي أصدرته اليوم أن من بين الإرهابيين الذين تم مداهمتهم اليوم قيادي حركة لواء الثورة المدعو (محمود غريب قاسم محمود قاسم) والذي يدعى باسم حركي خلف الدهشوري، وهو ثابت تورطه في اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي، وأحد المشاركين في استهداف كمين العجيزي بالمنوفية.







الأحراز

وكشفت وزارة الداخلية أنه تم العثور على (6 أسلحة آلية، عدد 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، عبوة متفجرة، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عدد 2 هياكل عبوات) بحوزة العناصر الإرهابية خلال المداهمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.