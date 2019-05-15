بيان الصباح عن حالة الطقس بمصر | شامل درجات الحرارة ليوم الأربعاء 15 مايو 2019

بيان الصباح الخاص بحالة الطقس بمصر وذلك لليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019، سوف ننقله لكم بكافة التفاصيل التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية بالبلاد، وذلك عبر التقرير الرسمي المُعلن والذي يصدر عنها يومياً فيما يتعلق بدرجات الحرارة والوضع العام لطقس البلاد .

ولا شك أن مصر تنتظر موجه حارة سوف يشعر بيها المواطن على أغلب أنحاء البلاد، ونحن بكل التفاصيل سوف ننقل لكم ملامح ومدى شدة تلك الموجه بمناطق مصر المختلفة عبر السطور التالية، والتي تستمد كافة المعلومات الخاصة بها من تقارير الهيئة المصرية للأرصاد الجوية فقط .. فإليكم التفاصيل كاملة .

بيان يوم الأربعاء عن درجات الحرارة بمصر 15 مايو

أكد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد سوف تشهد بشكل كبير موجه شديدة الحرارة تقترب فيها الدرجات إلى مستوى الأربعين درجة مئوية لتصل على العاصمة القاهرة لمستوى 39 درجة للعظمى، وتتراوح من 35 حتى 37 بباقي المحافظات بمحيط الدلتا ومحيط الوجه البحري .

وربما تكون درجات الحرارة أقل شدة بالسواحل الشمالية عن القاهرة والوجه البحري ولكنها تظل أيضاً مائلة للحرارة بشكل كبير، لتتراوح من 28 حتى 32 درجة مئوية، مُسجلة 32 درجة مئوية على الإسكندرية .

وتأتي محافظات الصعيد ليُخيم عليها موجه قاسية وشديدة الحرارة بشكل ملحوظ، فنجد أن الدرجات تتراوح على شمال ووسط صعيد البلاد من 39 حتى 40 درجة مئوية، ثم تقفز لتكسر حاجز الأربعين بقوة على جنوب صعيد مصر لتتراوح من 41 حتى 42 درجة مئوية .