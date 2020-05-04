بيان الطوارئ ومشادات مع وزير المالية .. ماذا حدث بالبرلمان يوم الأحد ؟

شهد البرلمان أمس الأحد 3 مايو، جلسة حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فضلًا عن عدد من الوزراء لمناقشة العديد من الأمور الهامة، حيث طالبت الحكومة بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، والتي يتم التصويت عليها في جلسة اليوم الاثنين 4 مايو، حيث تمر البلاد بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .

مشادات بين النواب ووزير المالية

شهدت لجنة الخطة والموازنة مشادات بين النواب ووزير المالية، وذلك أثناء مناقشة قانون الحكومة بشأن زيادة رسوم تنمية الدولة، على الرغم من إقرار اللجنة لجميع الزيادات باستثناء زيادة البنزين والسولار، كما شهدت مطالبات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال .

قانون الطوارئ وتعديل قانون هيئة الشرطة

أحال رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس اليوم الاثنين 4 مايو، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه إلى مجلس الدولة بعد الموافقة عليه من مجلس النواب .

التصالح مع متعثري الضرائب وماقشة أزمة كورونا

وقال الدكتور عبدالعال خلال الجلسة، أنه يجب إنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها دينًا معدومًا يستمر التنازع فيه لسنوات وسنوات، وذلك من قبل الحكومة وعليها التركيز على دعم الصناعة والزراعة، وطالب عدد من النواب بضرورة وضع خطة للتقشف خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أدت إلى إضافة إلتزامات جديدة على الدولة .