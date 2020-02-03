“بيان رسمي”.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا

من خلال الصفحة الرسمية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد سيادته بانه لا توجد أي تغييرات فى موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 وأرسل برسالة اطمئنان أولياء الأمور حيث قال “لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي، وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد”.

وكذلك طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من أولياء الأمور بأن تتيح الفرصة للوزارة للعمل، وأن تترك القرارات للمختصين، وقال سيادته: “دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها”.

كما دعا الدكتور طارق شوقي المواطنين لعدم الترويج للشائعات وعدم الانسياق وراء الصحف الصفراء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التى تبحث عن جمع اكبر كمية من الإعجاب على صفحاتها، وكذلك عدم الانسياق وراء المواقع الإلكترونية الغير موثوق فيها وقال: “أرجو ألا نتحدث ونروّج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء”.

وقد طمأن الدكتور شوقي أولياء الأمور والأهالي وطالب منهم عدم خلق حالة من الذعر والهلع والخوف وأن الدولة بكل مؤسساتها قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة لمواجهة أي أزمات قد تحدث وقال سيادته: “دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة”.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية، وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو حول تأجيل الدراسة ، وأكدت الوزارة بأنه لا نية لتأجيل الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني، وأن الترم الثاني سوف يبدأ فى موعده الذى تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 / 2020 وذلك يوم السبت القادم الموافق 8 فبراير 2020.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم بأن هناك تعاون كامل بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة للعمل على سلامة وصحة الطلاب، وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أخبار، وأهابت الوزارة بالمواطنين بالتواصل مع الوزارة والجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها حتى لا يتم إثارة البلبلة.



