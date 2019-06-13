بيان مصري حاسم بشأن حادثة ناقلتي النفط بخليج عُمان | نرصد الموقف بشكل وثيق ولا مساس بأمن الممرات البحرية

حادثة مثلت من الخطورة ما يستدعي أن ينتفض العالم نحو مصدر الطاقة الأول والمورد الأكبر للنفط على الإطلاق، فتعرض حاملتي نفط بمنطقة الخليج العربي وتحديداً خليج عُمان لهجوم، ليس بالأمر الهين أو محدود التأثير على الوضع الاقتصادي العالمي، ففور حدوث تلك الواقعة ارتفعت أسعار النفط بما يقرب 4 % ورجح العديد من الخبراء ارتفاعات جديدة بأسعار البترول تحت تأثير مخاوف الدول المستوردة والمصدرة من تأثر الإمدادات النفطية .

ومنذ قليل صدر عن مصر بيان رسمي من قبل وزارة الخارجية المصرية، يحمل توضيحات فاصلة نحو موقف القاهرة من هذا الهجوم، وأي هجوم مماثل قد يُعرض أمن المنطقة للخطر، وجاء البيان يحمل دلالات هامة تؤكد أن مصر تعي تماماً دورها كحامية للأمن القومي العربي .. فإليكم تفاصيل البيان .

بيان الخارجية المصرية حول حادثة ناقلتي نفط خليج عمان

حيث أكد البيان الصادر منذ قليل عن مصر حول حادثة الهجوم على ناقلتي النفط بالخليج الخميس 13 يونيو، أن موقف مصر ثابت راسخ ويرفض ولن يسمح بالمساس بأي شكل بأمن الممرات المائية التجارية، وأن القاهرة ترفض جميع أشكال تقويض حرية الملاحة الدولية .

وأكد البيان أن مصر ترصد وبشكل وثيق الموقف لمتابعة نتائج التحقيقات التي يتم اجراءها الآن وذلك للتعرف وبدقة على ملابسات الحادثة، وتحديد المسئول عنها .

وجاء الموقف المصري، ضمن سلسلة مواقف داعمة لأمن الخليج واستقراره، بل ومُحذره من المساس به فمنذ أقل من يوم وبعد الهجوم على مطار أبها السعودي أكدت مصر في بيان رسمي جاء شديد اللهجة، بأن القاهرة تقف حكومة وشعباً وبقل قوة بجانب الأشقاء بالمملكة لحماية الأمن السعودي، وجاء هذا بوضوح في كلمة الرئيس المصري خلال قمتي مكة العربية والإسلامية، الذي أكد فيها أن أمن الخليج هو الأمن القومي المصري دون انفصال .

قد يهمك | تأثير ارتفاع أسعار النفط على أسعار الدولار والذهب

تحديث هام :

وفي السياق ذاته أفاد مسئول أمريكي، أن ناقلتي النفط قد يكونا تعرضا لهجوم بلغم بحري لاصق، حيث أكد المسئول أن قائد إحدى تلك الحاملتين قام بإخلاء الناقلة فور شكه بوجود جسم يبدو أنه لغم بحري من النوع اللاصق بجسم السفينة .

تحديث هام :

صدر الآن عن وزير الخارجية الأمريكي، بأن إيران هي من تقف وراء الهجوم اليوم على ناقلتي النفط بالخليج، وأكد الوزير ان طهران تهدف من مثل تلك العمليات وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز .

تحديث هام :

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح منذ قليل على خلفية الهجوم على ناقلتي النفط بالخليج العربي الخميس، أن السعودية لن تتردد في فعل كل ما يلزم لحماية أمن مياهها الإقليمية وموانئها .