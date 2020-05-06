بيان من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غداً الخميس 7 مايو 2020

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل في بيان لها عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غداً الخميس 7 مايو 2020 على موقعها الرسمي، متوقعة أن يصبح الطقس غائماً بصورة جزئية على الوجه البحري والقاهرة خلال النهار، ومعتدل على محافظات الساحل الشمالي ومائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد وحار على محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلاً

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في الليل على محافظات الساحل الشملي والقاهرة والوجه البحري مائلاً للبرودة، بينما يكون لطيفاً على محافظات جنوب وشمال الصعيد.

الشبورة

وأشارت إلى أن الشبورة تظهر في الساعات الأولى من صباح الغد على شمال الصعيد والساحل الشمالي الشرقي.

حالة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن الرياح على البحر الأبيض المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز بالصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس في محافظات ومدن مصر، موضحة أن درجة الحرارة في القاهرة هي 32 عظمى و19 صغرى، وبالإسكندرية 28 عظمى و19 صغرى، وفي طنطا 31 عظمى و18 صغرى والسويس 30 عظمى و17 صغرى، وأسيوط 34 عظمى و21 صغرى، وحلايب 27 عظمى و21 صغرى وفيما يلي البيان الرسمي.