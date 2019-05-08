بيان مُتابعة درجات الحرارة اليوم 8 مايو 2019 الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية

درجات الحرارة هي الركن الذي لا يمكن أن تنفصل أهميته عن تقرير الحالة العامة لطقس كل يوم يصدر فيه تقرير رسمي عن هيئة الأرصاد التابعة لمصر فيما يتعلق بحالة الطقس اليومية، فبجانب مستويات وقوة الرياح وأيضاً توقعات الأمطار والشبورة تأتي درجات الحرارة في مكانة مُتقدمة جداً خاصة بفصل الصيف، كبندٍ مُهم من بنود تقرير حالة الطقس اليومية .

ومن خلال المتابعة الدورية لحالة الطقس وأيضاً رصد بيانات تقرير الجهات المعنية بدراسة وضع الطقس بمصر، نُقدم لكم تفصيل دقيق لبيان درجات الحرارة الصادر اليوم بتاريخ 8 مايو 2019 عن الهيئة المصرية للأرصاد الجوية، فهيا بنا نتعرف على التفاصيل .

درجات الحرارة اليوم بمصر 8 مايو 2019

بمتابعة تقرير حالة الطقس للأربعاء 8 مايو عن هيئة الأرصاد الصادر بتاريخه، تبين أن درجات الحرارة الأربعاء بمصر مُعتدلة للغاية وأيضاً لطيفة بشكل كبير على مُعظم أنحاء مصر باستثناء مناطق الجنوب من صعيد مصر .

فلقد تشهد العاصمة القاهرة درجات حرارة تنخفض عن أمس بمقدار ثلاث درجات لتسجل 27 درجة مئوية مع العلم أن العاصمة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 37 درجة بداية الأسبوع .

وبمتابعة نطاق شمال مصر حتى الدلتا تتراوح الدرجات من 21 حتى 26 درجة مئوية، وهي قطعاً مستويات مُعتدلة هي الأخرى .

أما صعيد مصر، فلك أن تعلم أن درجات الحرارة فيه اليوم تتأرجح بين الميل للحرارة بشمال الصعيد إلى الحرارة الشديدة بجنوب الصعيد، لتسجل مستويات تتراوح من 32 بشمال صعيد مصر إلى 36 درجة مئوية وذلك بمنطقة الجنوب بصعيد مصر .

ويشهد حوض البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار يوم الأربعاء، وهذا لتعرضه لرياح شمالية غربية، أشار تقرير الهيئة أنها نشطة وأيضاً قد تكون من النوع المُثير للأتربة والرياح، وهذا بالطبع له تأثير غير إيجابي على حركة الملاحة بالمنطقة .