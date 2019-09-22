بيان هام للقوات المسلحة.. تهيب وسائل الإعلام والمواطنين

توكد القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية أن جميع المعلومات والبيانات التي تصدر بشأنها، لا تصدر إلى من خلال المتحدث العسكري ، من خلاله شخصيا أو من خلال صفحتيه على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك – تويتر)، وهما المصدران الرئيسيان للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة







القوات المسلحة تهيب بالمواطنين ووسائل الإعلام

ومن جانبها أهابت القوات المسلحة – في بيانها اليوم – جميع وسائل الإعلام والصحف المواطنين كافة أنه لا بد ألا ينساقوا خلف الشائعات أو أي مصادر أخرى سواء مواقع إخبارية أو مواقع تواصل اجتماعي للحصول على معلومات خاصة بالقوات المسلحة.







انتشار صفحات تدعي التبعية للقوات المسلحة

ونشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري على الحساب الشخصي به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إنّ هذا البيان يأتي في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي».

متابعة بيان القوات المسلحة

وتابع المتحدث العسكري في بيانه ما يفيد أن صفحتي المتحدث العسكري فقط هما مصدر المعلومات الخاصة بالجيش ولا غير سواهما ، ويجب على الجميع عدم الانسياق وراء أي مواقع وصفحات أخرى غير تابعة للقوات المسلحة.





