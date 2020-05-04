بيان وزارة الصحة اليوم الاثنين 4 مايو .. تعرف على مستجدات كورونا حتى الآن

كشف الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة، عن مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020 في مصر، مشيرًا إلى أن عدد المصابين اليوم بلغ 348 حالة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين بفيروس “كوفيد-19” إلى 6813 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات حتى الآن 436، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1632 حالة من بين 2139 حالة تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية .

نسب الشفاء في مصر من أعلى النسب في

العالم

واضاف السبكي، أن نسب الشفاء في مصر تعد من أعلى نسب الشفاء في العالم، ما يضيف لمكتسبات الدولة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مناشدًا المواطنين بالإلتزام بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة، للوقاية من انتقال العدوى بالوباء، ويجب عليهم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض .

التباعد الاجتماعي من أفضل طرق الوقاية

وأوضح مساعد وزير الصحة، أن التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وعدم التكدس والازدحام، واستخدام وسائل الوقاية من الكمامات وأدوات التطهير وغسل الأيدي بالماء والصابون، من أهم طرق الوقاية من انتشار المرض، متابعًا ان زيادة الأعداد في الأيام السابقة جاء نتيجة لبعض التهاون من الأفراد في عدم اتباع إجراءات الوقاية من المرض .

احصائيات أمس بشان فيروس كورونا في مصر

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاحد الموافق 3 مايو 2020، خروج 40 مصاب بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بعد تلقيهم الرعاية الصحية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1562 حالة، من بين 2041 حالة تحولت تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وقد شمل البيان رصد 272 إصابة جديدة، كما وصلت حالات الوفاة إلى إلى 14 حالة جديدة .