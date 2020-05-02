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بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا: 298 إصابة و9 وفيات

بواسطة أحمد سعيد
بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا بيان وزارة الصحة اليوم

كشف بيان وزارة الصحة اليوم، السبت، عن تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في مصر ليصل الإجمالي إلى 6193 حالة، فيما سجلت 9 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 415 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة، بخروج 62 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصبح إجمالي المتعافين 1522 حالة حتى اليوم.

بيان وزارة الصحة اليوم السبت

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة في بيان وزارة الصحة اليوم، آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا، التي جاءت على النحو التالي:

  • 1970 إجمالي الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية
  • 1522 إجمالي عدد المتعافين.
  • 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.
  • 9 حالات جديدة.
  • 415 إجمالي عدد حالات الوفاة.
  • 6193 إجمالي عدد الإصابات.
  • 1522 حالة شفيت وخرجت من المستشفيات.

رعاية طبية

وقال “مجاهد” بحسب بيان وزارة الصحة اليوم: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي سُجّل في مصر حتى اليوم بلغ 6193 إصابة.

وأشار بيان الصحة، إلى أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها في جميع المحافظات، وتتابع جيدا آخر مستجدات فيروس كورونا، كما تتخذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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