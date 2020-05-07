بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا: قفزة في الإصابات.. وحالات حرجة

كشف بيان وزارة الصحة اليوم الخميس عن قفزة جديدة في الإصابات، بتسجيل 393 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 7981 حالة، فيما سجلت الوزارة، 13 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 482 حال وفاة حتى الآن.

وأفادت الوزارة بخروج 72 من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، من مستشفيات العزل وكذلك الحجر الصحي، وجميعهم من المواطنين المصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إذ ارتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1887 حالة حتى اليوم.

بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، في بيان وزارة الصحة اليوم، آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا في مصر، وذلك على النحو التالي:

2378 عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية

1887 عدد المتعافين حتى الآن.

393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس.

13 حالة وفاة جديدة.

482 حالة وفاة حتى الآن.

7981 إجمالي عدد المصابين حتى الآن.

1890 مصابا في مستشفيات العزل.

211 حالة غير مستقرة.

41 حالة حرجة.

حالات غير مستقرة وأخرى حرجة بمستشفيات العزل

وقال “مجاهد”، في بيان وزارة الصحة اليوم الخميس: إن الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع جميعها للرعاية الطبية الشديدة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كاشفًا عن أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مستشفيات العزل، بلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حرجة.

ولفت بيان الوزارة إلى رفع الاستعدادات في محافظات مصر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات وتخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.