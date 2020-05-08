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بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا: الإصابات تقترب من 500 حالة لأول مرة

بواسطة أحمد سعيد
بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا تعرف على بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا

كشف بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة 8 مايو 2020، عن أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن، وذلك بتسجيل 495 حالة إيجابية جديدة للفيروس التاجي ليصل إجمالي الإصابات حتى الآن، 8476 حالة إصابة، فيما سجلت 21 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 503 حالات وفاة.

وأفاد بيان وزارة الصحة، بخروج 58 مصابًا بـ”كوفيد -19″، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مواطنون مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصبح إجمالي المتعافين 1945 حالة حتى اليوم.

بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة عن فيروس كورونا

وذكر الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، في بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر على النحو التالي:

  • 2416 عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية لسلبية.
  • 1945 متعافيًّا من الفيروس حتى اليوم.
  • 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس بينهم أجنبيان.
  • 21 حالة وفاة جديدة.
  • 8476 إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم.
  • 1945 حالة شفيت حتى اليوم.
  • 503 حالات وفاة حتى اليوم.

معدل ظهور الإصابات بالمحافظات

وأفاد “مجاهد” في بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة، بأن جميع الحالات المُسجل إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع جميعها إلى رعاية طبية شديدة، بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشف مجاهد عن أن هناك محافظات سجلت انخفاضًا في معدل ظهور الإصابات مقارنة بآخر أسبوعين ماضيين، وهي:

  • دمياط
  • جنوب سيناء
  • بورسعيد
  • والبحر الأحمر

ووفقًا لمتحدث وزارة الصحة فقد ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال أسبوعين الفترة بمحافظات أخرى بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور.

ودعا المواطنين خصوصًا قبل عيد الفطر بتعديل السلوكيات وعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، واتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي دائمًا لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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