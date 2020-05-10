Take a fresh look at your lifestyle.


بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا: إجمالي الإصابات 9400 حالة

بواسطة أحمد سعيد
بيان وزارة الصحة اليوم الأحد عن فيروس كورونا تفاصيل بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا

كشف بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة للفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في مصر إلى 9400 حتى اليوم، فيما سجلت الوزارة 11 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة وفاة.

وأفاد بيان وزارة الصحة بخروج 73 مصابًا بالفيروس التاجي من مستشفيات العزل، وكذلك الحجر الصحي، بعد رعايهم طبيًّا، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصير إجمالي المتعافين حتى اليوم الأحد 2075 حالة.

بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، في بيان وزارة الصحة اليوم الأحد، إن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر جاءت على النحو التالي:

  • 2556 عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية لسلبية.
  • 2075 شخصًا متعافيًا حتى اليوم.
  • 436 حالة جديدة مصابة بالفيروس.
  • 11 حالة وفاة جديدة.
  • 525 إجمالي الوفيات حتى اليوم.
  • 9400 إجمالي الإصابات حتى اليوم.

وأضاف “مجاهد”، أن هناك رعاية شديدة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل والحجر الصحي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المصابين في مصر وصل حتى اليوم الأحد إلى 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة شفيت تمامًا وخرجت من مستشفيات العزل.

إجراءات وقائية ومتابعة دورية

وأشار بيان وزارة الصحة اليوم الأحد، إلى أن الوزارة رفعت استعداداتها بأنحاء الجمهورية، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا “كوفيد -19″، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضده وكذلك أي فيروسات معدية أخرى، كما خصصت الوزارة الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

بشرى للمواطنين .. غدًا يتم صرف اعانة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين ويستمر صرف المعاش…

أخبار مصر

الكويت تُسجل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا: أكثر من 25% مصريين

أخبار مصر

موجة حارة لـ5 أيام.. مركز التنبؤات بالأرصاد: درجات الحرارة ستصل لـ41 درجة

أخبار مصر

بالفيديو.. رئيس الوزراء: سنتعايش مع فيروس كورونا ونطبق إجراءات الوقاية بالمنشآت…

أخبار مصر

طرح الإعلان خلال أيام.. تفاصيل حجز المرحلة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي

أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري.. تعرف على شروط وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أخبار مصر

بسب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا .. غلق فرع طلعت حرب ببنك القاهرة

أخبار مصر

مستشار الرئيس السيسي: إجراء مليون فحص للمخالطين لمصابي كورونا

أخبار مصر

اليوم.. صرف المعاشات لهذه الفئة من 4600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية

أخبار مصر

تحفيزًا لأصحاب المصانع والأنشطة الإنتاجية .. السيسي يصدر تعديلات على قانون الضريبة…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.