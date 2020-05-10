بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا: إجمالي الإصابات 9400 حالة

كشف بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة للفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في مصر إلى 9400 حتى اليوم، فيما سجلت الوزارة 11 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة وفاة.

وأفاد بيان وزارة الصحة بخروج 73 مصابًا بالفيروس التاجي من مستشفيات العزل، وكذلك الحجر الصحي، بعد رعايهم طبيًّا، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصير إجمالي المتعافين حتى اليوم الأحد 2075 حالة.

بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، في بيان وزارة الصحة اليوم الأحد، إن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر جاءت على النحو التالي:

2556 عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية لسلبية.

2075 شخصًا متعافيًا حتى اليوم.

436 حالة جديدة مصابة بالفيروس.

11 حالة وفاة جديدة.

525 إجمالي الوفيات حتى اليوم.

9400 إجمالي الإصابات حتى اليوم.

وأضاف “مجاهد”، أن هناك رعاية شديدة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل والحجر الصحي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المصابين في مصر وصل حتى اليوم الأحد إلى 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة شفيت تمامًا وخرجت من مستشفيات العزل.

إجراءات وقائية ومتابعة دورية

وأشار بيان وزارة الصحة اليوم الأحد، إلى أن الوزارة رفعت استعداداتها بأنحاء الجمهورية، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا “كوفيد -19″، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضده وكذلك أي فيروسات معدية أخرى، كما خصصت الوزارة الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين.