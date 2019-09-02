تألق عروض كارفور Carrefour سبتمبر 2019 مع بداية العام الدراسي.. تخفيضات هائلة

تألق عروض كارفور Carrefour سبتمبر 2019 مع بداية العام الدراسي، حيث طرحت شركة كارفور التجارية مجموعة من التخفيضات على السلع الغذائية والأدوات الكهربائية، وتعتبر عروض كارفور Carrefour من أقوى عروض السنة حيث الكثير من المواطنين يتوافد على شراء المنتجات استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك، كما يتم عمل عروض كبيرة على الغسالات والثلاجات وجميع الأدوات الكهربائية لاسيما المستخدمة في الصيف مثل التكييفات والمراوح والتى تكون فرصة للمقبلين على الزواج.







ويواصل موقعنا طرح كل مايخص عروض كارفور Carrefour كما اعتادنا على نشرها بكل شهر بكافة التحديث والعروض المقدمة على جميع الأدوات والمنتجات.

عروض كارفور Carrefour







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عروض ال EXTRA SAVING من كارفور هتوفرلك كتير .. متفوتهاش!!زور اي فرع من فروع كارفور هايبرماركت في الفترة من 26 اغسطس… Gepostet von Carrefour Egypt am Sonntag, 25. August 2019

كما تأتي عروض كارفور بخصم إضافي نسبة كل يوم أحد بقيمة 25 % على المنسوجات والملابس والأحذية، وخصم 20% كل يوم أثنين على أقسام الأدوات المنزلية، وأيضًا خصم 15% كل ثلاثاء على أقسام متنوعة من المنتجات الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات.

الجدير بالذكر أن عروض كارفور Carrefour مستمرة حتى يتمكن الجميع من الشراء أو حتى نفاذ الكمية.