تأمين إجباري على المصريين في الخارج.. تعرف على التفاصيل والمزايا وطريقة السداد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موعد تفعيل التأمين الإجباري ضد الطوارئ على المصريين في الخارج، وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران أن بدء تفعيل التأمين الإجباري من يوم 3 يونيو 2021، وكشف رئيس الهيئة عن مزايا تلك التغطية التأمينية وقيمتها لمن تحدث له حالة طارئة خارج مصر، كما حدد سيادته طريقة دفع هذا التأمين لكل المصريين المسافرين إلى خارج البلاد.

التأمين الإجباري على المصريين في الخارج ضد الطوارئ

قيمة التأمين الإجباري على المصريين في الخارج هي 300 جنية تدفع عند إصدار أو تجديد جواز السفر، تهدف تلك الخطوة التأمينية إلى حماية المصري خارج البلاد من عدة أخطار منها: المرض، الوفاة، السرقة، الترحيل، توفر تلك التغطية التأمينية 30 ألف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى للمستحق في المرة الواحدة وذلك بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية.

بعد دفع قيمة التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، يُلصق على جواز السفر أرقام الخط الساخن لشركات التأمين، وذلك للتواصل ومن ثم صرف التعويض الفوري للحالات المستحقة، وأضافت الهيئة أنه من الممكن أن تشمل التغطية التأمينية 100 يورو الأولى من النفقات العلاجية أو تكاليف الإقامة في المستشفيات