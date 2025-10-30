تاريخ هام لملاك ومستأجري الإيجار القديم.. تعرف عليه

بدأت لجان الحصر مهامها في 4 سبتمبر الماضي، بعد تشكيلها بقرارات من المحافظين، لتنفيذ المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، لضمان العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية، وتتكون اللجان من ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية، وتتولى دراسة أوضاع المناطق السكنية بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق والخدمات العامة المتاحة.

تشكيل لجان حصر وتصنيف

تعتمد اللجان في تصنيف المناطق على معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، وستنتهي من مهامها في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل، ويمكن لرئيس الوزراء مد الفترة لمرة واحدة إذا لزم الأمر، وبعد انتهاء عمل اللجان سيصدر المحافظ قرارًا باعتماد نتائج التصنيف، وسيتم نشرها في الوقائع المصرية والإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية

بموجب القرار.

هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، التي تهدف إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية على أسس موضوعية تتوافق مع طبيعة كل منطقة، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

أهمية التصنيف

_ يهدف التصنيف إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية للوحدات السكنية، بما يتناسب مع قيمة وموقع كل منطقة.

_ يساهم التصنيف في ضبط سوق الإيجار وتقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين من خلال وضع معايير واضحة ومحددة.

_ يمكن أن يساعد التصنيف في تحديد احتياجات كل منطقة من حيث المرافق والخدمات، مما يسهل التخطيط لتطوير البنية التحتية.

معايير التصنيف

_الموقع الجغرافي يلعب دورًا كبيرًا في تحديد قيمة العقار، حيث تُعتبر المناطق القريبة من الخدمات والمرافق العامة أكثر قيمة.

_ مستوى البناء حيث يتم النظر إلى جودة البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء لتحديد قيمة العقار.

_ المرافق والخدمات تُؤخذ في الاعتبار الخدمات المتاحة مثل المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وشبكات الطرق ووسائل النقل.

_ القيمة الإيجارية السنويةحيث تُستخدم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية كأحد المؤشرات الهامة في التصنيف.

آلية عمل لجنة الحصر

_ تُشكل لجان الحصر بقرارات من المحافظين وتضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية.

_ دراسة المناطق تتولى اللجان دراسة أوضاع المناطق السكنية بناءً على المعايير المحددة.

_ بعد انتهاء اللجان من عملها، يصدر المحافظ قرارًا باعتماد نتائج التصنيف، ويتم نشرها في الوقائع المصرية والإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية.

الأثر المتوقعة لتشكيل لجنة

_ استقرار السوق من المتوقع أن يساهم التصنيف في استقرار سوق الإيجار وتقليل النزاعات.

_ يضمن التصنيف حماية حقوق كل من الملاك والمستأجرين من خلال تحديد واضح وعادل للقيم الإيجارية.

_ يمكن أن يساعد التصنيف في التخطيط العمراني المستقبلي وتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل.

بشكل عام، يمثل تصنيف المناطق السكنية خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والاستقرار في سوق الإيجار، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.