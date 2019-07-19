تتمنى العودة للحجاب بعد رحلة السرطان وتم القبض عليها في لبنان لهذا السبب.. الجانب الأخر في حياة «بسمة وهبة»

بدات مشوارها الفني في تقديم البرامج الإذاعية مرتدية الحجاب، في إحدى القنوات الدينية، والتى تدعى “اقرأ”، لتقرر بعدها خلع الحجاب، والانطلاق في القنوات الفضائية، تحاور ضيوفها بجرأه وشدة، إنها المذيعة الأجرأ الإعلامية بسمة وهبة، وكانت تقدم برنامجًا إذاعيًا يدعى “شيخ الحارة”، خلال شهر رمضان الماضي، ومؤخرًا حلت في البرنامج ضيفة مع الفنان محمد فؤاد، والذي يعرض على قناة “القاهرة والناس”، وسنرصد لكم أهم التصريحات التى أعلنتها خلال السنوات الأخيرة.

علاء عابد

من المعروف بأن المذيعة بسمة وهبه، متزوجة من عضو مجلس النواب علاء عابد، وعند سؤالها عنه، قالت أنه لم يتركها قط في مرضها، وأنها رأت منه كل خير، كما أضافت أنها لا تجرؤ على استضافته ومحاورته في برنامجها، وذلك نسبة إلى كونه محنك سياسيًا.

محمود بركة

قالت المذيعة بسمة وهبة بأنها تعرضت للنصب من قبل المنتج محمود بركة، حيث مضت معه على عقد إحدى البرامج، حيث كانت تثق فيه ولكنها لم تحصل على أي من مستحقاتها المالية، فقامت بالتقدم بشكوى وبلاغ فيه، وصدر حكم بشأنه، إلا أن الحكم لم ينقذ، بسس هروب المنتج محمود بركة.

الحجاب

أما عن خلع بسمة وهبة الحجاب بعد أن كانت مرتدياه خلال بداية مشوارها الفني في تقديم البرامج الإذاعية، في إحدى القنوات الدينية، والتى تدعى “اقرأ”، وقالت أنها تتمنى ارتداء الحجاب مرة أخرى، حيث أضافت باعترافها بأن الحجاب صح وفرض، أما عن الفتيات التى يردن تقليدها وخلع الحجاب، فتقول لهم بأنها اتظلمت وتدعو إلى الفتيات المهتزة في خلع الحجاب بألا يقلدوها.