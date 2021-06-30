كشفت السلطات المصرية المعنية ذات الصلة بالتدابير والإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا العالمية، عن تحديث الاشتراطات والإجراءات الصحية لدخول المسافرين إلى مصر التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول مصر، سواء الجوية أو البرية أو البحرية، وأبرز هذه الشروط السماح للقادمين بدخول البلاد من حاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

الاشتراطات والإجراءات الصحية لدخول المسافرين إلى مصر

شهادة التطعيم بجرعات لقاحات كورونا

وتضمنت الاشتراطات والإجراءات الصحية لدخول المسافرين إلى مصر، أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي المسافر الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين، وهي (سينوفارم، سينوفاك. سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون).

ويتم اعتماد الشهادات التي تفيد بأخذ جرعات لقاح كورونا بعد مراجعتها والتحقق من مصادقة الدولة جهة الإصدار عليها بدون كشط أو شطب أو إضافة، إضافة لاحتواء الشهادة على (QR Code).

إجراءات احترازية إضافية

ومن ضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية لدخول المسافرين إلى مصر أيضًا، أن حاملي شهادات التطعيم من الدول القادمين منها وخاصة الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة، يخضعون لإجراءات احترازية إضافية، والتي تشمل إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOUV)، فضلًا عن استمرار تطبيق الضوابط المقررة بشأن القادمين إلى مصر ومنها عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس كورونا، وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.