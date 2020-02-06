تحديث بطاقات التموين 2020 بالصور

طلبت وزارة التموين من جميع المواطنين بضرورة تحديث بطاقات التموين على الموقع الرسمى للوزارة موقع دعم مصر من أجل مصلحة المواطن، حيث أوصت بضرورة وضع رقم الهاتف المحمول فى الموقع الرسمى وفى حالة تغير رقم الهاتف يحب وضع الرقم الجديد وذلك بخطوات بسيطة وميسرة على الموقع الإلكترونى، حيث جاء هدف تحديث البطاقات من أجل التواصل مع المواطن مباشرة فى حالة تلاحظ اى مخالفات أو اى مشاكل فى صرف الخبر من خلال إرسال رسائل نصية تفيد الملاحظات الموجودة فى البطاقة.

خطوات تحديث بطاقات التموين

يدخل المواطن على الموقع الإلكترونى موقع دعم مصر كما فى الصورة الآتية :

ثم يضغط سجل موبيلك فتظهر الصورة الآتية:

ثم يكتب رقم البطاقة التموينية ورقم القومى رقم البطاقة الشخصية ثم تختار المحافظة، هيظهر اسم المستفيد من البطاقة وهيطلب الموقع إدخال رقم الهاتف. تكتب رقم المحمول وتضغط إرسال بهذا قد انتهيت من التحديث.

حقيقة فتح باب التظلمات من جديد

نفت وزارة التموين فتح باب التظلمات مرة أخرى حيث أوضحت الوزارة أنه قد تم فتح باب التظلمات أكتر من 156 يوم اى منتصف شهر سبتمبر وحتى الآن كل ما يروج على مواقع التواصل الإجتماعى من شائعات ليس لها أساس من الصحة ناشدت المواطنين بضرورة تلقى الأخبار من مصادر الوزارة والابتعاد عن الشائعات، حيث تأمل الوزارة بتحقيق أفضل سبل الراحة للمواطنين طبقا لرؤية الدولة 2030.