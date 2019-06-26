تحذير الأرصاد: أمطار رعدية وسيول حتى التاسعة مساء على هذه المناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سريعة ونشطة سطحية على منطقة الباحة، بجميع المحافظات التي تشملها المنطقة وهي بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني تدعو المواطنين الالتزام بالإرشادات

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من جهتها الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.

الغبار وحركة البحر

يصاحب حركة الرياح السريعة والنشطة إثارة للغبار والأتربة التي تعيق الرؤية الأفقية على منطقة الباحة ومحافظاتها كما تكون حركة الموج من متر إلى مترين أي أنها متوسطة