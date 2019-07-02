تحذير : توقعات الأرصاد الجوية الجو حار وتحذيرات للخروج وقت الذروة والعظمى 37 درجة

حالة الطقس : اعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن إعتدال الجو على السواحل الشمال الوجه البحري والية وأن يظل حاراً رطباً ومحافظات القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتزيد شدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد نهاراً ويسود طقس لطيفاً ليلا وإليكم اليوم توقعات الأرصاد الجوية الجو حار وتحذيرات للخروج وقت الذروة والعظمى 37 درجة.

حالة الطقس والشبورة المائية صباحاً في محافظات مصر

وقد صرح الخبراء بأنه من المتوقع أن تقل الرؤية صباحاً بسب وجود الشبورة المائية في محافظات الشمال، وتسود رياح شمالية غربية تكون محملة بالرمال والاتربة على بعض المناطق، وبسبب الرياح فإن حركة الملاحة البحرية تضطرب على خليج السويس والبحر الأحم.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الاربعاء 2-7-2019

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة الإسكندرية العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة مرسى مطروح العظمى 30 درجة الصغرى 24 درجة سوهاج العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة قنا العظمى 41 درجة الصعرى 28 درجة اسوان العظمى 41 درجة الصغرى 30 درجة

هذا وقد صرح خبراء الارصاد بأنه يتعين على الجميع توخي الحذر وقت الظهيرة وذروة الشمس على مختلف محافظات الوجة القبلي وايضاً البحري، وذلك نظراً لأن فصل الصيف في بدايته وسيتمر ذلك حتى ثلاثة اشهر مقبلة وسيظر الجو في الارتفاعات وذلك نظراً لتوقعات الخبراء وذلك حتى بداية فصل الخريف ونأمل السلامة للجميع نأمل للجميع السلامة.