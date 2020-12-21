تحذير عاجل من الصحة للمدخنين بسبب فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، من جديد تحذير عاجل للأفراد المواطنين المدخنين، بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ودخول مصر الموجة الثانية للجائحة.

وحذرت الصحة اليوم الاثنين، تحذيرا بشأن المضاعفات التي قد تحث للمدخنين حال إصابتهم بفيروس كورونا حيث تكون العواقب والأعراض بشكل أكبر من المواطنين غير المدخنين.

مضاعفات خطيرة

وفي منشور توعوي للوزارة علي صفحتها الرسمية علي الفيسبوك، قالت الصحة، أن التدخين قد يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة الأشخاص المدخنين بالامتناع الفوري عن التدخين حتي لا تتعرض حياتهم للخطر حال الإصابة بالفيروس التاجي.

الحاجة للعناية المركزة والتنفس الصناعي

وأوضحت الصحة في منشورها، أن إصابة الشخص المدخن بكورونا يزيد من احتمال تدهور الحالة الصحية، مقارنة بغيرهم الغير مدخنين، ويكون هناك احتمالية كبيرة للدخول في العناية المركز والحاجة إلى تنفس صناعي.

دراسات وخبراء يحذرون من التدخين

ووجه خبراء الصحة في العالم، دراسات عاليمة تحذيرا للمدخنين خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم، مشيرين إلي أن التدخين يقلل من قدرة الجسم علي مقاومة الأمراض المعدية.

وتقول ساسكيا بوبسيكو عالمة الأوبئة في تصريحات سابقة لموقع بيزنس إنسايدر، إن الأفراد الذين يدخنون منذ فترة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل في التنفس بشكل حادة والالتهاب الرئوي عن الإصابة بفيروس كورونا.

ويقول البروفيسور سانجايا سيناناياكي الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن التدخين يجعل أعراض فيروس كورونا أكثر سوءا وذلك لانه مرتبط بأمراض الرئتين والقلب المزمنة وتتفاقم أعراض كورونا عندما تتزامن مع مثل هذه المشاكل لأنه كورونا يصيب الجهاز التنفسي.

وأشارت دراسات أجريت علي المصابين بكورونا في الصين، إلى أن عدد ضحايا كورونا من الرجال أكثر من النساء بسبب أن الرجال المدخنين أكثر بكثير من النساء، وحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت عام 2019 فإن 47.6 في المئة من الرجال الصينيين يدخنون، مقارنة بـ 1.8 في المئة فقط من النساء وهو ما يرجح كفة الدراسة التي تؤكد تأثر المددخنين بفيروس كورونا بشكل كبير.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

وأكدت دراسة أجراها مركز أبحاث مكافحة التبغ في كاليفورنيا، أنه عند تعرض رئة شخص للإنفلونزا أو فيروس كورونا أو غيرها من العدوى، فإن الآثار الضارة للتدخين تكون أكثر خطرا على الأشخاص المدخنين مقارنة بغير المدخنين.

وكشفت الدراسة أن السبب هو أن الأفراد المدخنين عندما يتعرضون لعدوى شديدة مثل فيروس “كورونا” المستجد، تزيد لديهم احتمالية حدوث ما يسمى بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة “ARDS”، وهي حالة تحدث عندما يتراكم السائل في الأكياس الهوائية للرئتين، والذي يمنع الرئتين من الامتلاء بالهواء الكافي، ما يعني وصول أكسجين أقل لمجرى الدم.