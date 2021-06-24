تحذير .. قطع المياه غدا الجمعة لمدة 10 ساعات عن 17 منطقة بالجيزة

في إطار الإجراءات التي تتخذها شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الجيزة لتحويل خطوط المياه بالمحافظة، أعلنت اليوم محافظة الجيزة عن شروع شركة المياه والصرف الصحي عن قطع المياه غذا الجمعة 25 يونيو لمدة 10 ساعات عن عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بمناطق غرب وجنوب الجيزة.

قطع المياه غدا الجمعة عن 17 منطقة بالجيزة

وأكدت المحافظة أن المناطق التي سوف تتأثر بقطع المياه هي ( المنيب والزهراء والقصبجي وأرض البحر والعمرانية الغربية والطالبية هرم وكفر المنفى ونزلة السيسي وشارع البطران وكفر الجبل والكوم الاخضر والمريوطية هرم ومشعل وشارع زغلول وشارع اللبيني والعروبة ومتفرعاته من الطالبية الى المريوطية).

موعد قطع المياه غدا الجمعية

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن قطع المياه والذي سيستمر لمدة 10 ساعات، سيبدأ في الساعة 10 مساء الجمعة وينتهي في الساعة 8 صباح السبت 26 يونيو، وأكد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة أن ضخ المياه سيعود للمناطق التي ستتأثر بمجرد انتهاء أعمال شركة المياه والصرف الصحي.

سبب قطع المياه غدا الجمعة

ويرجع السبب وراء قطع المياه بالمناطق سالفة الذكر إلى غلق المياه عن الخط الرئيسي بقطر 1200 ملي المغذي لهذه المناطق بسبب أعمال مشروع محور ترعة الزمر ولأسباب فنية تمنع استمرار ضخ المياه خلال هذه الفترة.

وتهيب المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي بالمخابز والمطاعم والمستشفيات وبالسادة المواطنين من قاطني المناطق التي ستتأثر بقطع المياه بتوفير احتياجاتها من المياه خلال فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات نقل المياه وذلك بالاتصال برقم الطوارئ 125 من أي تليفون أرضي.