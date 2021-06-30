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تحذير من الأرصاد الجوية .. ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة تصل إلى 44 في هذه المناطق

بواسطة أحمد ياسين
حالة الطقس موجة الطقس الحارة

حذر الهيئة العامة للإرصاد الجوية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، وأرجعت الهيئة سبب هذا الارتفاع إلى التحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان على جنوب البلاد، والذي يتسبب في احترار في طبقات الجو العليا، والتي تؤثر بدورها على حالة الطقس.

1 تلاقي منخفضي الهند والسودان يتسبب في طقس حار جدا
2 طقس القاهرة وباقي مناطق الجمهورية خلال هذه الفترة

تلاقي منخفضي الهند والسودان يتسبب في طقس حار جدا

وأضافت الأرصاد الجوية المصرية، أن أكثر المناطق تأثرا بتلاقي المنخفضين هي جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر المتوسط ومناطق جنوب سيناء، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على هذه الأنحاء وخاصة جنوب الصعيد إلى 44 درجة.

منخفض الهند الموسمي ومنخفض السودان

وأوصت الهيئة الجميع بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة بقدر المستطاع، والإكثار من تناول السوائل والمشروبات الباردة لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

طقس القاهرة وباقي مناطق الجمهورية خلال هذه الفترة

تتأثر القاهرة خلال الساعات القادمة بشكل متوسط حيث تتراوح درجات الحرارة بين 37 إلى 40 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة بالسواحل الشمالية بين 30 إلى 33 درجة، وأخيرا درجات الحرارة في جنوب الصعيد تتراوح بين 43 إلى 45 درجة.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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