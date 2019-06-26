تحذير من طقس الخميس والأرصاد تحدد موعد كسر الحرارة

بدأت درجات الحرارة فى الارتفاع منذ الإثنين الماضي، واستمرت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا حتى وصلت ذروتها اليوم الأربعاء، وذلك أثناء الموجة الحارة التى تضرب البلاد هذه الأيام، وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة بشأن ارتفاع درجات الحرارة أن غدا الخميس سترتفع درجات الحرارة لتكون في قمة ذروتها.

وتابع كله أن درجة الحرارة تصل الى 40 وفي محافظات الجنوب ستصل الى 46 درجة، وأما عن الرطوبة فأوضح نسبة الرطوبة في ازدياد وهذا ما يتسبب في الاحساس بأكثر بارتفاع درجات الحرارة.

وقال رئيس الهيئة أن الجمعة القادمة سيكون أول يوم في هبوط درجات الحرارة في البلاد، بواقع 3 درجات ويستمر حتى يوم الأحد، وطالب الأهالي بضرورة شرب المياة وعدم الخروج في الأوقات التي تتعامد فيها الشمس على الأرض.

وأما عن الشبورة المائية فيقول الخبراء انها ستقل الرئوية خلالها صباحا على شمال البلاد، وستظهر سحب متوسطة وستنشط الرياح قليلا في سيناء والبحر الأحمر وقد تتأثر حركة الملاحة البحرية هناك.

وننشر لكم بيانا بهذه الدرجات

لسواحل الشمالية الغربية 31 درجة والصغرى 24

الشمالية الشرقية العظمى 31 والصغرى 21

فسما يتكون الحرارة على مناطق الوجه البحري والقاهرة 40 درجة والصغرى 26

الغردقة وجنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 30

وفي الصعيد وحلايب وشلاتين تكن الحرارة 45 والصغرى 30 درجة

وأما عن طقس الجمعة طقس نهاية الأسبوع تتوقع “الأرصاد” أن يسود طقس مشمس قليلا على أنحاء الجمهورية، وتكون الحرارة أكثر لطفا بداية من الساعة الرابعة عصرا تقريبا.