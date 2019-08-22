تحذير من قطع المياه عن 8 مناطق بمحافظة الجيزة في هذا التوقيت .. تفاصيل

في إطار حرصها على أعلام المواطنين، أعلنت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة عن نيتها في قطع مياه الشرب عن ثمانية مناطق بالمحافظة لمدة ثماني ساعات وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خط 800 مم على خط قطر 1500 مم والذي يصل بترعة المنصورية بمنطقة الهرم وذلك حتى يتم تزويد واستفادة المنطقة بالتوسعات التي تم إجرائها على محطة جزيرة الدهب بالجيزة.

أماكن قطع المياه وتوقيت القطع

هذا وقد حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المناطق التي سيتم قطع المياه عنها وهي (مساكن الضباط ـ الرماية ـ إسكان الشباب ـ عزبة جبريل ـ كوم بكار ـ كفر نصار ـ كفر غطاطي ـ الوفاء والأمل)، وكذلك سوف تتأثر المناطق التالية بضعف المياه خلال فترة الانقطاع (شارع ترعة المريوطية ـ الكوم الاخضر ـ الثلاث طوابق ـ التعاون ـ المطبعة ـ حسن محمد) كما أعلنت الشركة عن توقيت القطع والذي سيكون بدأ من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 23 / 8 / 2019 وحتى صباح يوم السبت الموافق 24/ 8 /2019.

تحذيرات شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة بالسادة المواطنين القاطنين بالمناطق المعلن عنها بضرورة توفير كافة احتياجاتهم من المياه قبل بدأ عملية قطع المياه، وكذلك تهيب الشركة بأصحاب المخابز والمحال التي تقدم الأطعمة والمستشفيات في ضرورة توفير احتياجاتها من المياه قبل قطع الخدمة.