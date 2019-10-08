تحذير هيئة الأرصاد الجوية..سقوط أمطار رعدية وتقلبات جوية خلال الأيام القادمة

تحذير هيئة الأرصاد الجوية جاءت بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث توقع خبراء الطقس حدوث تقلبات جوية ونشاط للرياح على بعض مناطق البلاد، فيما تشهد القاهرة والوجه البحري ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم وغداً لتكون درجات الحرارة العظمى اليوم 34 وتصل ل،41 على جنوب الصعيد نهاراً معتدل ولطيف ليلاً على جميع الأنحاء، فيما نوه الخبراء في وقت سابق أن فصل الخريف يشهد العديد من التقلبات على مناطق مختلفة من البلاد لهذا يحذر ساكني مناطق سلال البحر الأحمر والغردقة وجنوب سيناء من سقوط أمطار رعدية بداية من اليوم وغد.







تحذير هيئة الأرصاد الجوية وحالة الطقس

تشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة طقس مستقر خلال هذه الأيام، بينما تقع الأمطار الرعدية على الغردقة وسلال البحر الأحمر وجنوب سيناء يصاحبها نشاط في الرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة، بينما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء والقاهرة.







كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر لذلك توخي الحذر من السائقين على الطرق الزراعية والصحراوية أثناء القيادة في هذا الوقت وعدم تجاوز السرعة المحددة لتفادي حدوث الحوادث نظراً لانخفاض مستوى الرؤية الأمامية.

وقد صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تغييرات في الجو بين ليلة وضحاها وهذا أمراً طبيعياً يحدث في فصل الخريف الذي يشهد العديد من التقلبات الجوية ونشاط للرياح، وينصح بارتداء الملابس الخريفية خاصة في الوقت المتأخر من الليل.