تحرك مصري عاجل بعد سخرية مدير سد النهضة من مصر بهذه الكلمات

تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، النائب عبدالحميد كمال، اليوم الأربعاء، بتقديم بيان عاجل إلى رئيس المجلس بشأن سخرية مدير المكتب الفني لسد النهضة الإثيوبي أحمد نجاش بالاقتراح المقدم من مصر وقوله: «إن مصر تتحدث وتتصرف كأنها صاحبة سد النهضة واقتراحها مضحك» بحسب بيان النائب.







سخرية نجاش من اقتراح مصر

وأوضح النائب عبد الحميد كمال في بيانه أنه بالاستناد وإعمال المادة (134) من الدستور المصري والمادة (197) في اللائحة الداخلية ، يرجى أن يتم توجيه بيان عاجل وطلب إحاطة للسيد وزير الخارجية بشأن ما صرح به أحمد نجاش مدير المكتب الفني لسد النهضة بدولة إثيوبيا وقوله “إن مصر تتصرف كأنها صاحبة «سد النهضة» و(اقتراحها مضحك)”، ولا نقبل السخرية من اقتراح مصر ويجب التعامل بكل حزم ملف السد من أجل الحفاظ على حق مصر وأبنائها في حصة مياه النيل.







تابع بيان النائب «كمال»

وأكمل النائب حديثه في بيانه ضد «نجاش» بشأن سخريته من اقتراح مصر قائلا: «مدير المكتب الفني تهكم على الاقتراح المصري وبذلك يسخر من مصر بالقول إن اقتراحات مصر دائما ما تثير الضحك متجاهلا حق مصر وأبنائها في مياه نهر النيل ما يؤثر على الشعب المصري سلبا.

تصعيد الجانب الإثيوبي

وأوضح النائب في بيانه للمجلس أن ملف سد النهضة يعد من الملفات العاجلة والمهمة والخطرة وبما أن هناك تصعيدا من الجانب الإثيوبي في تجاهل حق الشعب المصري في مياه النيل فرجاء استدعاء وزير الخارجية لبيان الأمر وتوضيحه، للحفاظ على حق أبناء مصر والأمن والسلم الاجتماعي، وبيان ما أدى إلى فشل التفاض مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة.