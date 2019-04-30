تخصيص وحدات إسكان اجتماعي لموظفي العاصمة الإدارية في مدينة بدر

اجتمعت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء والى، وصدر عن الاجتماع قرارا بالموافقة على موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تقدر بـ 11 مليار و148مليون جنيه، وذلك للعام المالي 2019/2020، وتشمل خطة الهيئة تنفيذ 509 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة، وقد تم تسليم 160 ألف وحدة العام الماضي، و180ألف وحدة العام الحالي، وسيتم تسليم باقي الوحدات في العام القادم، وفقا لما ذكره عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي أشار إلى خطة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة.

وحدات إسكان اجتماعي لموظفي العاصمة الإدارية

وقال عبد المطلب أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صرفت نحو 13.5 مليار جنيه على المشروعات القومية مثل تطوير العشوائيات وتعويضات مجرى العيون وماسبيرو، وبخصوص موظفي العاصمة الإدارية، أعلن عبد المطلب أنه يتم بناء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر، وهي على بعد 8 كيلو من العاصمة الإدارية، وأن الوحدات ستخصص للموظفين وبتيسيرات في السداد، مضيفا أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.

وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر الجديد، قد كشف عن أبرز محاور خطته لتحقيق أعلى معدل تنمية في بدر، موضحا أن المدينة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وهو ما يستدعي سرعة تنفيذ شبكة طرق جديدة وصيانة وإصلاح الطرق المتهالكة داخل بعض الأحياء بالمدينة.

وأضاف أن مدينة بدر تعتبر من أكثر المدن التى استفادت من قربها للعاصمة الإدارية الجديدة، هو ما تبعه ارتفاع قيمة الأراضي ونسبة إقبال كبيرة من قبل المواطنين.

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