تخفيضات تبدأ من 20% مع انطلاق موسم الأوكازيون الشتوي 2020 الإثنين المُقبل

ينتظر الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية انطلاق موسم الأوكازيون الشتوي، وذلك بغرض الحصول على احتياجاتهم من الملابس والأحذية وغيرها بأسعار مخفضة، ومن المقرر أن يبدأ الأوكازيون الشتوي في مصر اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق 27 يناير 2020، وقد قدمت مجموعة كبيرة من المحلات طلبات إلى مديريات التموين للاشتراك في موسم أوكازيون 2020.

تخفيضات الأكازيون الشتوي 2020

تبدأ تخفيضات الأوكازيون الشتوي بخصم يبدأ من 20% على أسعار الملابس والأحذية، وتنخفض الأسعار تدريجياً لتصل نسبة الخصم إلى 70% مع نهاية الموسم الشتوي.

وقد صرّح عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة “يحيى زنانيري” أن تخفيضات موسم الشتاء ستصل إلى 50% ثم 70% على الملابس الجاهزة في فترة قليلة حتى يتمكن أصحاب المصانع والمحلات من بيع المخزون لديهم، حيث شهدت بداية الموسم ركود بنسبة 70%.

الأوكازيون ليس وهمي

أضاف “زنانيري” في تصريحاته أن ما يُقال عن الأوكازيون أنه وهمي هي مجرد شائعات، حيث أن من مصلحة المصالح التخلص من مخزون البضائع لديها للاستعداد لعرض بضائع الموسم الصيفي، وأن بعض المحلات قد بدأت بالفعل في تخفيض الأسعار قبل بداية الأوكازيون بشكل رسمي.

وأشار “شريف يحيى” عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن الأوكازيون يعتبر فرصة عظيمة ليحصل المستهلكين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار منخفضة، حيث تصل نسبة الخصم على الأحذية والمنتجات الجلدية خلال موسم الأوكازيون إلى ما يتراوح بين 30 وحتى 70%.