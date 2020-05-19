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تخفيض مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج.. بشرط

بواسطة أحمد سعيد
تخفيض مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج وزارة الصحة تخفض مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج، بتخفيضها أسبوع لتصبح 7 أيام فقط بدلا من 14 يومًا، لكن بشرط إجراء تحليل للشخص القادم من الخارج، وإذ جاءت نتيجته سلبية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، يستكمل باقي الـ14 يومًا في المنزل.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم، إنه إذا جاءت نتيجة التحاليل إيجابية للفيروس التاجي، وظهرت أعراضًا على المواطن القادم من الخارج، يجري التعامل معه وعزله بالمستشفى للحصول على العلاج اللازم.

1 مدة الحجر الصحي
2 3 أفواج

مدة الحجر الصحي

وكانت الوزارة قد كشفت، في بيان منذ أسبوع، عن تكاليف مدة الحجر الصحي خلال الفترة من 3 إلى 9 مايو الجاري بنحو 28 مليون جنيه، شاملة إجراء تحاليل “PCR” وخدمات طبية في أماكن العزل في محافظات:

  • مطروح
  • القاهرة
  • البحر الأحمر
  • دمياط
  • السويس
  • بورسعيد
  • أسوان
  • جنوب سيناء
  • الإسكندرية
    والجيزة

3 أفواج

ووصل 3 أفواج من المصريين العائدين من الخارج، مساء السبت الماضي، إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة، لقضاء مدة الحجر الصحي الاحتياطي وهي 14 يومًا لمعرفة حالتهم الصحية والمصابين منهم بفيروس كورونا لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتوفير الطعام والشراب للثلاثة أفواج، وكذلك الرعاية الطبية الكاملة، كما جرى تحويل 4 سيدات حوامل إلى مستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الصحية الشاملة.

وجهزت جامعة القاهرة عيادة، وصيدلية، وسيارة إسعاف مجهزة، في طابق من مباني المدينة الجامعية، لدعم المستشفيات الجامعية، كما وجه رئيس الجامعة بتوفير مطهرات ووسائل تعقيم لجميع الغرف باستمرار، وتوزيع كمامات وقفازات على جميع المتواجدين.

أحمد سعيد

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