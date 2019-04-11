تذكرة أسبوعية للقطارات المميزة والمطورة لتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر بدءا من السبت

حرصا على تلافي الزحام أمام منافذ بيع التذاكر، وخاصة بعد تشديد هيئة السكة الحديد على حمل التذاكر ورفع قيمة غرامات عدم حملها، أعلنت الهيئة عن توفير خدمة جديدة للمسافرين بالقطارات المميزة والمطورة، وهي عبارة عن إصدار تذاكر سفر أسبوعية للمسافة أكثر من 20كم، وسوف يبدأ العمل بالخدمة الجديدة بالقطارات المميزة والمطورة بدءا من السبت القادم 13 أبريل 2019، وتتيح التذكرة الأسبوعية لحاملها التوجه مباشرة لركوب القطارات المميزة والمطورة حسب نوع التذكرة.

تفاصيل الخدمة الجديدة

وقالت الهيئة أن هدف الخدمة الجديدة هو التيسير على جمهور المسافرين وتقليل عدد مرات التردد على شبابيك التذاكر بمحطات القيام ومحطات الوصول وكذلك لتوفير الوقت والجهد لجمهور الركاب، وأن الخدمة جاءت في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، للمسؤولين بهيئة السكك الحديدية، وشملت هذه التوجيهات اتخاذ إجراءات وآليات جديدة للتسهيل من سفر الركاب وكذلك تخفيف الضغط على شبابيك التذاكر وخاصة مع تطبيق مبادرة الوزير الخاصة بالتصدي لركوب القطارات بدون تذكرة.

وعن التذكرة الأسبوعية، أوضحت الهيئة أن تذكرة السفر أسبوعية تتضمن عدد 12رحلة بالدرجات الممـيزة والمطورة، وتتيح التذكرة لحاملها التوجه مباشرةً للقطار دون المرور على شبابيك بيع التذاكر سـواء في الذهاب أو العـودة، وذلك لمـدة ستة أيـام، والتذكرة يحدد بها محطـة القيام ومحطة الوصـول وتاريـخ صلاحيــة التذكـرة.

وقد أهابت الهيئة بالركاب، المحافظة على التذكرة خلال المدة المحددة لها وعدم طمس بياناتها أو تعريضها للتلف.

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