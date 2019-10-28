تراجع سعر الدولار الأمريكي يؤدي إلى انخفاض اسعارالعديد من السلع تعرف عليها

أكد العديد من خبراء الإقتصاد المصري بتراجع عدد كبير من السلع المعمرة اسعارها خلال الفترة القادمة وبنهاية العام الجاري، حيث أرجع عدد كبير من خبراء الإقتصاد إلى أن هذا التراجع يتزامن مع مسلسل انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بالعديد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة خلال الفترة الحالية، حيث واصل انخفاض سعر صرف الدولار اليوم الأثنين 28 أكتوبر 2019 بمعدل قرشين بختام التعاملات، كما تشهد البنوك خلال بداية فتح الأسواق يوم الأحد الماضي معدل انخفاض بنفس الصورة ليصل إلى قرش أو قرشين يومياً، ليسجل اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي بالعديد من البنوك إلى 16.8 للشراء، أما سعر البيع فقد سجل 16.18 جنيه.

اسباب استقرار السلع المعمرة حالياً وموعد انخفاض الاسعار:

ارجع خبراء الإقتصاد إلى صورة الاسعار الحالية ليس لها علاقة بالوضع الطبيعي للدولار الأمريكي ولكن هناك بعض العقبات التي تواجه انخفاض الاسعار الآن ومنها تكدس العديد من السلع بالمخازن والتي قد تم عقد صفقاتها بسعر 17 جنيه للدولار، حيث يتطلب فترة زمنية للتخلص من تلك البضائع والتي تصل إلى شهرين والتي سوف يظهر بعدها تراجع عام باسعار العديد من السلع المعمرة، وقد أظهرت المؤشرات الأولية عن بعض السلع التي سوف تتراجع اسعارها بنهاية العام الجاري وكان أهمها السيارات، والأدوات الكهربائية المنزلية.

حيث أكدت اللجنة الإقتصادية بالبرلمان المصري أن البيانات الأولية سوف تظهر خلال إنقضاء المدة المحددة للإنتهاء من مخزون السلع المتواحدة بالأسواق حتي الآن، حيث تظهر نتائج تراجع سعر الدولار الأمريكي على العديد من المنتجات والسلع التي يتم شرائها من الخارج بحلول العام الجديد 2020