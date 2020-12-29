تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 819 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، تراجعا في الأسواق المصرية في التعاملات بشكل طفيف عن تعاملات أمس الاثنين .

وكشف نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ الفترة الحالية بالأسواق المحلية متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1883 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب تراجع طفيف بنحو جنيه واحد لكل جرام في تعاملات اليوم الثلاثاء حسب نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث جاءت كالنحو التالي:

عيار 18: شهدت أسعار عيار الذهب 18 في تعاملات اليوم نحو 702 جنيه بعد أن كان سعره 701 جنيها في تعاملات أمس.

عيار 21: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول في مصر نحو 819 جنيها وتراجع بنحو جنيه واحد عن تعاملات أمس التي سجل فيها 820 جنيها.

عيار 24: سجل سعر جرام الذهب 24 في تعاملات الثلاثاء نحو 936 جنيها بعد أن كان سعر في تعاملات أمس 937 جنيها.

عيار 22: سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 858 جنيها.

الأوقية “أونصة”: سجلت سعر أوقية الذهب في تعاملات الثلاثاء نحو 29.110 جنيها.

عيار 14: سجل سعر جرام 14 نحو 546 جنيها.

الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المصري نحو 6552 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ارتفاعا بنسبة 0.38%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 7.11 دولارات، لتسجل الأوقية 1880.8 دولارا في تمام الساعة 12:22 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

دمغ الذهب بالليزر

من جانبه كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب، أن كافة الكميات الموجودة من الذهب في الأسواق سيتم دمغها بالليزر علي مراحل، خاصة وأن النظام لن يتم تطبيقه في يوم وليلة، مشيرا إلي أن كل الذهب الموجود في السوق المصري مدموغ من قبل نظام الليزر ولكن سيتم استخدام الليزر في المنتجات الجديدة والقديمة سيكون علي مراحل.

وأوضح جيد، أن دمغ الذهب بالليزر سيبدأ في مطلع يناير 2021 المقبل، ولن يكون هناك تأثير علي المستهلكين لانها في الأساس عملية تنظمية لمعرفة أصل كل قطعة ذهب بما يشبه سجل لها منذ التصنيع وحتي البيع وتناقلها بين العملاء.

وكشف رئيس شعبة الذهب، أن التاجر لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، موضحا أن عملية دمغ الذهب القديم سيتغرق وقتا قد يصل عام للانتهاء من جميع الكميات التي ستتم علي مراحل، مشيرا إلي تكاليف دمغ الذهب ستتراجع حيث يصل إلي 1.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات ولن يتأثر المستهلك في كل الأحوال بهذه التغييرات.