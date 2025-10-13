ترامب يشيد بالرئيس السيسي .. مصر شريك أساسي في استقرار الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة ومتانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر القاهرة شريكاً استراتيجياً قوي لا غنى عنها في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال ترامب في تصريحاته خلال القمة: “الولايات المتحدة مع الرئيس المصري دائماً وحتى النهاية” في رسالة دعم صريحة تؤكد تقدير بلاده لجهود وقوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفظ الأمن ومواجهة التحديات بمنطقة الشرق الاوسط.

قمة شرم الشيخ لدعم السلام

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أعمال قمة السلام في غزة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية. وتأتي القمة احتفاءً بتوقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الذي يعكس الجهود المصرية المكثفة لضمان التهدئة وتحقيق السلام، مع التركيز على إعادة فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، حيث أشادت الدول المشاركة بالدور المصري الفاعل في تحقيق التهدئة وإطلاق عملية السلام وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة.

بنود اتفاق شرم الشيخ وتنفيذه

وفقًا لبنود الاتفاق، قامت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بغزة ، بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مرحلتين، حيث جرى نقلهم لاحقاً إلى تل أبيب.

وفي المقابل أفرجت سلطات الاحتلال عن الدفعة الأولى من المعتقلين الفلسطينيين وعددهم 96 من أصحاب المؤبدات، ثم تأتي الدفعة الثانية التي ضمت 154 معتقلاً من ذوي الأحكام العالية و1718ي معتقلاً من قطاع غزة.

ويعد الاتفاق انجازاً دبلوماسياً جديداً يعكس نجاح الوساطة المصرية في تحقيق التوازن والتهدئة وفتح صفحة جديدة نحو السلام في المنطقة وهذا يعكس دور مصر العظيم في تهدئة الوضع الأمني بغزة وإعادة السلام لها.