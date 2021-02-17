ترددات قمر نايل سات لقنوات الاطفال 2021 الجديدة طيور الجنة، هدهد، mbc 3

مع تعديل ترددات قنوات الاطفال على القمر الصناعي نايل سات، والتحولات التي شهدتها على انظمة البث ما بين صيغة SD، وتقنية HD للصورة عالية الوضوح، اصبح حرص المستخدمين على ضبط واستقبال قنوات الاطفال امراً رئيسيا. اليوم توفر لكم فقط قنوات الاطفال المفتوحة التي تعمل بشكل مجاني على مدار نايل سات بدون إنقطاع او تشويش.

يمكنك من خلال هذه المقالة تفقد قائمة لاشهر قنوات الاطفال- Kids channels 2021، المتواجدة على مدار القمر المصري نايل سات، والعثور على الترددات الجديدة الخاصة بكل قناة اطفال مجانية، تتميز معظم قنوات الاطفال بخطة البث الرئيسي لافلام الكارتون والرسوم المتحركة على بشكل متواصل على مدار 24 ساعة، وتتميز قنوات مثل كرتون نتورك و mbc 3 وقناة سبيستون بعرض الافلام الانمي المدبلجة ورسوم الكارتون باحدث حلقاتها. بالاضافة لفقرات متنوعة تعد منطلقاً للتعليم والتثقيف وايصال الرسائل المهمة والتوعية التي يحتاجها اي طفل لتطوير ذاته وتعزير سلوكه بإيجابية مع محيط مجتمعه الخارجي.

تردد قنوات الاطفال

إسم القناة التردد FEC-SR القمر الصناعي cn arabia كرتون نتورك عربية 12225 أفقي 27500 نايل سات-nilesat 7 west mbc 3 إم بي سي ثري 11270 عمودي 27500 نايل سات-nilesat 7 west Space toon سبيستون 11785 عمودي 27500 نايل سات-nilesat 7 west Toyor Aljanah طيور الجنة 11310 عمودي 30000 عرب سات 26 شرق OSN MOVIES KIDS قناة اون اس ان 12073 أفقي 30000 نايل سات-nilesat 7 west mody kids قناة مودي 11603 افقي 27500 نايل سات-nilesat 7 west micky tv قناة ميكي 11526 افقي 27500 نايل سات-nilesat 7 west Majid kids قناة ماجد 12226 أفقي 27500 نايل سات-nilesat 7 west

تردد قنوات الاطفال للاناشيد

يضم الجدول أدناه تردد افضل قنوات النايل سات تلك التي تسهدف عرض الاناشيد المتسمة بطابعها الروحي والديني والتوعوي في مجالات كثيرة من الحياة، وبمجرد اضافة رمز الفضائيات التلفزيوني في جهاز الاستقبال لديك، ستكون القنوات متاحة.