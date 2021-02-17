ترددات قمر نايل سات لقنوات الاطفال 2021 الجديدة طيور الجنة، هدهد، mbc 3

مع تعديل ترددات قنوات الاطفال على القمر الصناعي نايل سات، والتحولات التي شهدتها على انظمة البث ما بين صيغة SD، وتقنية HD للصورة عالية الوضوح، اصبح حرص المستخدمين على ضبط واستقبال قنوات الاطفال امراً رئيسيا. اليوم توفر لكم فقط قنوات الاطفال المفتوحة التي تعمل بشكل مجاني على مدار نايل سات بدون إنقطاع او تشويش.
يمكنك من خلال هذه المقالة تفقد قائمة لاشهر قنوات الاطفال- Kids channels 2021، المتواجدة على مدار القمر المصري نايل سات، والعثور على الترددات الجديدة الخاصة بكل قناة اطفال مجانية، تتميز معظم قنوات الاطفال بخطة البث الرئيسي لافلام الكارتون والرسوم المتحركة على بشكل متواصل على مدار 24 ساعة، وتتميز قنوات مثل كرتون نتورك و mbc 3 وقناة سبيستون بعرض الافلام الانمي المدبلجة ورسوم الكارتون باحدث حلقاتها. بالاضافة لفقرات متنوعة تعد منطلقاً للتعليم والتثقيف وايصال الرسائل المهمة والتوعية التي يحتاجها اي طفل لتطوير ذاته وتعزير سلوكه بإيجابية مع محيط مجتمعه الخارجي.
تردد قنوات الاطفال
|إسم القناة
|التردد
|FEC-SR
|القمر الصناعي
|cn arabia كرتون نتورك عربية
|12225 أفقي
|27500
|نايل سات-nilesat 7 west
|mbc 3 إم بي سي ثري
|11270 عمودي
|27500
|نايل سات-nilesat 7 west
|Space toon سبيستون
|11785 عمودي
|27500
|نايل سات-nilesat 7 west
|Toyor Aljanah طيور الجنة
|11310 عمودي
|30000
|عرب سات 26 شرق
|OSN MOVIES KIDS قناة اون اس ان
|12073 أفقي
|30000
|نايل سات-nilesat 7 west
|mody kids قناة مودي
|11603 افقي
|27500
|نايل سات-nilesat 7 west
|micky tv قناة ميكي
|11526 افقي
|27500
|نايل سات-nilesat 7 west
|Majid kids قناة ماجد
|12226 أفقي
|27500
|نايل سات-nilesat 7 west
تردد قنوات الاطفال للاناشيد
يضم الجدول أدناه تردد افضل قنوات النايل سات تلك التي تسهدف عرض الاناشيد المتسمة بطابعها الروحي والديني والتوعوي في مجالات كثيرة من الحياة، وبمجرد اضافة رمز الفضائيات التلفزيوني في جهاز الاستقبال لديك، ستكون القنوات متاحة.
|اسم القناة
|التردد
|القطبية
|معدل الرمز
|القمر الصناعي
|قناة كراميش
|11316
|عمودي v
|27500
|نايل سات 7 غرب
|قناة طيور الجنة
|11310
|عمودي v
|27500
|عرب سات بدر 4
|قناة طه
|11313
|عمودي v
|27500
|نايل سات 7 غرب
|قناة اطفال ومواهب
|
11353
|عمودي v
|27500
|نايل سات 7 غرب
|قناة هدهد
|
11641
|أفقي h
|27500
|نايل سات 7 غرب