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“تردد” أشهر القنوات الشيعية على نايل سات 2020 الجديد

بواسطة زكريا منير

نستعرض معكم في هذا المقال- القنوات الشيعية- وفق التردد الجديد الخاص لكل قناة، تتميز معظم القنوات الشيعية بعرض المحاضرات والخطابات الدينية التي تشبع ثقافة الفرد المسلم في الحصول على استنباط صحيح للعقائد والاحكام الفقهية- ضمن مزيج من البرامج المخصصة للتوعية وتقديم سير الشخصيات والقصص في التاريخ الاسلامي، تبث القنوات الشيعية على مدار ال24 ساعة من خلال خدمة البث الفضائي على نايل سات.

1 القنوات الشيعية
2 تردد القنوات الشيعية 2020 على نايل سات

القنوات الشيعية

كثر اطلاق القنوات الشيعية في السنوات الاخيرة القليلة وباتت القنوات الشيعية وسائل اعلامية مهمة لايصال المعارف الدينية التي تساعد الناس على اداء العبادات الصحيحة،  وتساهم في زيادة كمية العلم التي يحتاجه المسلم، يشمل تقديم برامج محتوى تفسير القران واستنباط احكام الشريعة الاسلامية مثل الصلاة والوضوء، والتركيز على برامج الخطابات الدينية، مع تخصيص النقل المباشر لمناسبات العزاء الخاصة باتباع اهل البيت، مع مزايا عرض كليبات الفيديو العزائية جنبا الى جنب الاناشيد الدينية التي تبرز روح التشيع والايمان الراسخ المرتبطة بالعقائد الحقة الخالية من الشوائب.

تردد القنوات الشيعية 2020 على نايل سات

إسم القناة التردد القطبية معدل الترميز
OM-ALBAneen TV قناة أم البنين 11554 عمودي V 27500
AL MAAREF قناة المعارف 11315 عمودي V 27500
ALNAEEM TV قناة النعيم 11041 أفقي H 27500
AL Anwar قناة الأنوار 12054 عمودي V 27500
IMAM ALI TV قناة الإمام علي 12562 أفقي H 27500
KARBALA TV قناة كربلاء 11003 أفقي H 27500
AL QAMAR قناة القمر 11641 أفقي H 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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