تردد أهم قنوات الكرتون 2020 للأطفال على نايل سات

ننفرد بنشر تردد أهم 10 قنوات كارتون للاطفال 2020 والتي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات نظراً لما تقدمه هذه القنوات من برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال حديثي النشأ، أيضاً تقدم هذه القنوات مجموعة رائعة من البرامج التعليمية والتي تفيد الأطفال في تكوين شخصيتهم وجعلهم يفكرون بطريقة حضارية، أيضاً تعمل هذه القنوات على تقوية روح الجماعة والعمل المشترك وتنمية روح المغامرة لدى الأطفال وتنمية مواهب الأطفال وتعليمهم القراءة والكتابة بطريقة جيدة.

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قنوات الكرتون 2020

فى هذا العام ظهرت بعض قنوات الكرتون الجميلة بالإضافة للقنوات الموجودة مسبقاً على النايل سات وعرب سات وسوف نقدم لكم في هذا المقال أهم 10 قنوات اخترناها لكم نظراً لجودة برامجها التثقيفية والترفيهية التي تبثها عبر شاشاتها، هذا لا يقلل من جودة باقى القنوات.

تردد أهم 10 قنوات كرتون على النايل سات

بعض القنوات الجديدة التى ظهرت على النايل سات هذا العام والتى تقدم فقرات كرتونية متنوعة على مدار اليوم وتقدم أيضاً مجموعة من الأفلام الأنمي والتى يعشقها الأطفال، سوف ننشر لكم ترددات هذه القنوات الجديدة بجانب بعض القنوات القديمة والتى لا غنى عنها في قائمة قنوات الأطفال.

1- تردد قناة بطوط على نايل سات

يمكنكم استقبال قناة بطوط عن طريق التردد 11411 الإستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

2- تردد قناة سبيس تون على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة سبيس تون عن طريق التردد 11785 الاستقطاب عمودي V ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

3- تردد قناة ميكي على نايل سات

يمكنكم استقبال قناة ميكي عن طريق التردد 11526 الاستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

4- تردد قناة توم وجيري على نايل سات

يمكنكم استقبال توم وجيري عن طريق الترددات الآتية (11355-11354) الاستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

5- تردد قناة إم بي سي 3 على النايل سات

يمكنكم استقبال MBC 3 عن طريق التردد 11470 الاستقطاب رأسي V ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

6- تردد قناة مودي كيدز على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة مودي كيدز عن طريق التردد 11603 الاستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

7- تردد قناة بيبي كيدز على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة بيبي كيدز عن طريق التردد 11393 الاستقطاب رأسي V ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

8- تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة ماجد عن طريق التردد 12221 الاستقطاب عمودي V ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

9- تردد قناة زووم كيدز على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة Zoom Kids عن طريق التردد 12604 الاستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ آلي.

10- تردد قناة دودو كيدز على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة DODO KIDS عن طريق التردد 12604 الاستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ آلي.

لا تترددوا في الاتصال بنا لطلب أي تردد على النايل سات وذلك عبر التعليقات أسفل المقال ، يسعد أسرة نجوم مصرية في مساعدتكم في أي وقت.