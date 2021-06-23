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تردد قناة إم بي سي 3 hd.. الجديد على القمر الصناعي”نايل سات” 2021

بواسطة زكريا منير
تردد قناة تردد قناة إم بي سي 3 2021

تردد قناة إم بي سي 3 mbc، تعد في الواقع من أفضل القنوات الفضائية الموجهة للاطفال متخصصة في تقديم رسوم الكارتون ومجموعة بعض البرامج الترفيهية، هذه قناة عامة، صاحبة صدارة في مجال عرض الإنمي، يتم بث هذه القناة بتردد واضح على يوتل سات بمدار قريب من نايل سات 101، القناة حازت على إعجاب الاطفال في العالم العربي منذ لحظة إنطلاقها، اليوم هي قناة مفضلة لها جمهور واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن ناحية البث تستخدم القناة  التقنية اتش دي المتطورة.

تردد قناة إم بي سي 3 على مايلي:

تردد Nielsat / E7W 11559 استقطاب عمودي. معدل الرموز 27500 ، FEC 5/6 جهاز استقبال DVB-S بالتعديل.

تلفزيون ومحطة إم بي سي 3 مقرها في دبي، دشنت في 2004م من قبل مجموعة إم بي سي الإعلامية، أكبر الشبكات ذائعة الصيت، لتكون شاشة موجهة للاطفال في الوطن العربي.

لم يحدث ان بثت القناة رسوم كارتون مبتذل، الامر الذي جعلها محل ثقة أولياء الأمور، لتمكين اطفالهم بمتابعة ومشاهدة القناة بإطمئنان بدون قلل في ذلك.

تحظى القناة بإقبال كبير من الأطفال ، بخلاف محتوى الكارتون، تتيح الوصول من خلال موقعها الرسمي الى المسابقات والألعاب، ألعاب الذكاء.

mbc3 قناة فضائية منافسة في ساحة الإعلام  تشبه الى حد كبير قناة كارتون نتورك بالعربية، توظف المحتويات الجيدة من الكارتون المدبلج، البرامج المسلية. بعض أفلام ديزني.

كل شيئ قمنا بتحديثه بما يتعلق بتردد قناة إم بي سي ثري 2021، والآن يمكنكم ضبط الاجهزة عليه عن طريق البرمجة من قبلكم او المختص الفني، للحصول على اشارة القناة التلفزيونية..

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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