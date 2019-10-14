تردد قناة الأولى المصرية al oula عبر مدار القمر نايل سات

قناة الأولى المصرية هي القناة الأرضية لجمهورية مصر التي تبث من مبنى التلفزيون المصري، ماسبيرو، القاهرة، والمتصلة بجهاز الإذاعة والتلفزيون. البث الإرسالي للقناة يتم عبر ترددها عل القمر النايل سات. وتكتسب أهمتيها البالغة في الحصول على النشرات الأخبارية، بالتطرق لكل ما يدور في مصر العربية. كما أنها تقدم البرامج والأفلام والمسلسلات.







ومن برامج التوك شو مثل، مصر النهارده، صباخ الخير يامصر، وتبث المسلسلات المصرية، وتذيع صنفاً من البرامج الإجتماعية والدينية والرياضية، القناة المصرية متواصلة في البث على مدار 24 ساعة لتقديم كل ما يأخذ إهتمام المصريين سواء كان على الصعيد المحلي أو الدولي.

كما أنها تنقل الفعاليات والمهرجات والمؤتمرات ما يجعلها شاملة تلبي إحتياجات المشاهد بشكل عام. وفي حرصها لتكون أقرب للأشخاص من خلال توفير المعلومات الصحيحة بما في ذلك المرئيات فإن متفاعلة بالقيام بذلك عبر إمتلاك قناة على اليوتيوب وصفحتها على فيس بوك.







تبث القناة بدقة الصورة عالية الوضوح HD، على القمر الصناعي نايل سات

ورغم ظهور القنوات الحديثة المليئة بالبرامج، إلا أن المصرية الأولى تحتفظ بشعبيتها الجارفة! وتعد خياراً أولي للمواطن المصري

لإلتقاط بثها أرضياً أو فضائياً.

القمر تردد القناة fec نايل سات 11766 5/6 تردد قناة al oula







وهذا التردد وفق أحدث التغييرات، التي تجريها القناة على الترددات المتاحة على الطبق نايل سات 2019. وببساطة يمكن ضبط القيم الترددية في إعدادات جهاز الرسيفر لتظهر القناة فوراً في قائمة القنوات تحت إسم al oula أو al oula HD.