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تردد قناة التونسية الوطنية 1 Tunisa Nat- على نايل سات 2020

بواسطة زكريا منير
تردد قناة الوطنية 1 الجديد

قناة تونس الوطنية 1 أو التونسية الأولى هي قناة عامة تتبع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، كقناة رسمية تمثل الدولة، وتعد الواجهة للأخبار، وتهدف دائماً لتثبيت معايير الإعلام الحديث في جودة المحتوى وتعدده. تذيع-Tunisa Nat، برامج مختلفة حوارية وإجتماعية وثقافية وترفيه.

1 قناة التونسية الوطنية
2 إستقبال قناة الوطنية التونسية 1
3 تردد قناة التونسية الوطنية 1

قناة التونسية الوطنية

تنتهج قناة تونس الوطنية- إيصال المحتوى الهادف، الغني بالمعلومات، في شكل تقارير، برامج مقابلات، ثقافة، أخبار. مع عدم الإغفال عن الجانب الترفيهي كعرض المسلسلات العربية الناجحة. وأحتلت القناة موقع مرموق وشعبية جارفة في سائر أنحاء الوطن العربي.

إستقبال قناة الوطنية التونسية 1

وتبث قناة التونسية الوطنية 1 على نايل سات، مع بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، لإسيعاب دمج برمج مختلفة إخبارية، وثقافية ورياضية، وباقة المسلسلات العربية والأجنبية، ويمكن العثور على قناة الوطنية التونسية على الصناعي نايل سات عند التردد 11900، والإستقطاب العمودي، معدل ترميز 27500.

تردد قناة التونسية الوطنية 1

  • القمر نايل سات 7 غرباً
  • التردد 10796/v
  • الترميز 27500
  • إسم القناة على الرسيفر Tunisa Nat 1

الآن مع تردد قناة الوطنية 1 على نايل سات مباشر- يمكنك من خلاله إستقبال إشارة قناة تونس الوطنية بكل سهولة وبشكل فوري، بالذهاب إلى القائمة ثم التركيب أو installation، تحديد القمر (نايل سات 7w)، إختيار البحث اليدوي، ثم أضف الرموز في الخانات المناسبة، ثم إضغط على زر الأزرق ثم ok بواسطة الريموت. لتتم عملية حفظ البيانات وبدأ البحث التلقائي للقنوات على الأقمار الصناعية.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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