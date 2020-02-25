تردد قناة الحدث اليوم.. إستقبلها على نايل سات

قناة الحدث اليوم هي قناة تلفزيونية تبث من مصر وتذيع المحتوى الأكثر الأهمية لدى الشارع المصري. في عدة اتجاهات كالسياسية والإقتصاد والرياضة. وهي قناة وطنية تميل لنقل الحقيقة بعيداً عن التضليل في الشؤون المحلية.

قناة الحدث اليوم

هناك برامج حوارية عديدة تنتج من أستيوديوهات القناة وتعمل عبرها على إستضافة المسؤوليين والكتاب والمحسوبين على الفن.

وتعد قناة الحدث اليوم – فعالة ونشطة للغاية في رصد كافة الأخبار في مصر على جميع الأصعدة. وفي ضوء ذلك تمارس إستعراضها من خلال البرامج مع إستضافة الوزراء أو المسؤوليين في مختلف القطاعات الحكومية للوقوف على تفاصيل وحيثيات كل مستجد. وكما أشرنا، فإن القناة منوعة تلامس فلذلك تستهدف مشاكل المجتمع المدني وتخصص برامج تستوعب قضايا المجتمع وشؤون الأسرة والطفل.

كما أن هناك زاوية تخصصها لإستعراض أخبار نادي الزمالك، ببرنامج إذاعي، وهو ما يبحث عنه مناصرو هذا النادي العريق.

تردد قناة الحدث اليوم

ويمكن إستقبال إرسال القناة بواسطة القمر نايل سات على التردد 11823 رأسي، تصحيح 5/6.

تردد قناة AlHadath Alyoum على nilesat التردد الإستقطاب ترميز معدل تصحيح 11823 عامودي 27500 5/6

وتبث القناة برامجها ضمن جدول بثي على مدار الساعة بلا توقف. “مستعرضة كافة الملفات الحكومية والقضايا المجتمعية” من خلال برامج تبث على الهواء مباشرة. وتبث القناة المجانية برامج ذات صلة بالجانب الإجتماعي والديني والرياضي فهي قناة منوعة أنطلقت في 2009. وتعد في مصاف القنوات المصرية المفضلة دائماً.