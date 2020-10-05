تردد قناة السادسة المغربية..”إلتقط” إشارة قناة محمد السادس للقرآن 2020

تردد قناة السادسة المغربية أو قناة إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، هي قناة دينية تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تهتم بإذاعة تلاوات القرآن الكريم وكل ما يتصل بالشؤون بالإسلامية كتجويد القرآن- والإفراج عن الأحاديث النبوية. إلى جنب برامج كثيرة تهتم بالتوعية وتقوية المعرفة الدينية والإجتماعية بشكل يحقق الإسفادة القصوى في تكامل الفرد.

قناة السادسة المغربية للقرآن

نتتج قناة السادسة المحتوى الأساسي ذات الطابع الإسلامي مع أهداف أكثر تنوعاً في ضم الجوانب الأخرى كتعليم القراءة بهدف القضاء على الأمية. مشاريع قناة السادسة تتجه لتكون شمولية بهدف تدعيم ثقافة المغاربة وتأهيل الوعي الذاتي في خطوات تواكب تطور الإعلام الحديث وفي الوقت نفسه الوصول لبيئة سليمة تنشد الإنفتاح وتبنذ التطرف.

أنطلقت قناة السادسة أو قناة محمد السادس للقرآن الكريم Assadissa tv في سنة 2006. ,وتبث عبر الكابلات والأقمار الصناعية كهوتبيرد، عرب سات، نايل سات. وهي قناة تبث على مدار 24 ساعة بشكل مجاني بدون تشفير. بتضمن محتواها تلاوات سور القرآن والتفسير المرتبط- لها، ومزيج آخر من المحتوى المرئي في شكله الإسلامي.

الآن مع تردد قناة محمد السادس للقرآن الكريم الموضح أدناه، يمكنكم من خلاله إلتقاط بث Assadissa tv على مدار 24 ساعة مباشرة دون إنقطاع أو توقف.

تردد قناة السادية المغربية للقرآن على نايل سات و”هوت بيرد” عرب سات 2020