تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على نايل سات

تعد قناة العراقية الرياضية من القنوات الرياضية الشهيرة داخل دولة العراق وبعض مناطق الوطن العربي وذلك لأنها تبث محتوي رياضي ممتاز من خلال قمر النايل سات الصناعي يقدمة العديد من المتخصصين وتمتلك القناة أستديو تحليلي خاص بها بالإضافة إلي أنها تعرض أهم مباريات كرة القدم والدوريات وتعلق عليها ايضا بالإضافة إلي انها تقوم بنقل جميع مباريات المنتخب العراقي الخارجية وعرضها علي شاشة القناة, وتبث القناة محتواها بجودة hd ,sd.

والجديد بالذكر أن القناة قد تأسست في عام 2005 وابتدأ بثها الأرضي في بغداد وكربلاء والناصرية، ثم انطلقت في البث عبر الفضائيات على النايل سات وقد أكتسب قولب الكثير من عشاق الرياضة وكرة القدم حول العالم ومن المميز في القناة ايضا أنها تبث محتواها بالمجان بدون تشفير ويمكن لأي مشاهد تنزيل القناة ومتابعة ماتقدمة من محتويات رياضية.

أهم برامج قناة العراقية الرياضية

ا لاستوديو التحليلس مختص يقوم بإستضافة محليين رياضيين

لاستوديو التحليلس مختص يقوم بإستضافة محليين رياضيين برلمان الرياضية

صباحكم رياضي

الدوري

أنت الحكم: يرصد الأخطاء التحكيمية في نقاش تفاعلي .

اوربيات، يناقش كافة أحداث الكرة الأوروبية.

معايشة رياضية

تردد قناة العراقية الرياضية