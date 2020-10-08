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تردد قناة القمر AL QAMAR على سهيل سات و”نايل سات”

بواسطة زكريا منير
تردد قناة القمر على النايل سات

قناة القمر  AL QAMAR هي قناة تلفزيونية إسلامية يتصل محتواها بإيصال فقه مذهب أهل البيت، وتنقية التراث الإسلامي من الأحاديث المشكوك بها، ورصد التعاليم الخاطئة  والمعتقدات الفاسدة بشكل يعيد المسلم الى العقيدة الصافية والتخلص من التقليد الأعمى. (القمر) قناة يملكها الباحث الإسلامي عبدالحليم الغزي، تبث على مدار ال 24 ساعة بشكل مجاني بدون تشفير من خلال القمر الصناعي سهيل سات، وكذلك القمر الصناعي نايل سات 7 غربا.

1 قناة القمر الفضائية
2 تردد قناة القمر على نايل سات و”سهيل سات

قناة القمر الفضائية

تظهر “قناة القمر” بمحاضرات كثيرة يقدمها عبدالحليم الغزي، للتزويد بإستنباطات فقهية صحيحة، في شكل أطروحات غزيرة تبصر الناس بسيرة أهل البيت ومعارفهم والحقائق المغيبة، تستعد قناة القمر دائماً بتوجيه الخطابات التي تصحح بوصله الشيعي نحو السنة المأخوذة عن الأئئمة المعصومين، الخالية من الشوائب والدس. وتسعى قناة القمر لإنارة الفكر وتثبيت العقائد السليمة والعبادات الصحيحة طبقاً لسنة النبي محمد والأوصياء من بعده.

وتواجه قناة القمر إنتقادات وينظر لها بريبة أحياناً. لما تنتهجه من التسقيط لمعظم مراجع الشيعة. ممن تزعم انهم يقومون مقام الإمام المهدي( إمام غائب حي) ويقصونه عن إمامته الإلهية الحاضرة ويأخذون الأخماس الواجبة له بغير بحق. تخرج القناة برامج الشيخ الغزي

تردد قناة القمر على نايل سات و”سهيل سات

إسم القناة التردد معدل الترميز القمر الصناعي
AL QAMAR 11641 H 27500 نايل سات
AL QAMAR 11041 H 27500 سهيل سات
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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