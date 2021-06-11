تردد قناة الكويت الأولى الجديد 2021 .. على جميع الاقمار الصناعية

تعد قناة الكويت الأولى من القنوات التي تحظى بمشاهدة عالية، ولا سيما في دولة الكويت ودول الخليج، ولا سيما أنها تهتم بالأخبار المحلية والخليجية بشكل لحظي، ليكون المشاهد على علم بكافة الأحداث المحلية والعربية والدولية، وكانت القناة قد بدأت ببث محتواها عبر الإرسال الأرضي بشكل مميز وكانت حريصة على تقديم آخر المستجدات بشكل حصري، ومع التطور التقني أصبحت تبث برامجها عبر الأقمار الصناعية المختلفة على مدار الساعة وبشكل مجاني دون أي مقابل، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة الكويت الأولى على كافة الأقمار وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة .

تردد قناة الكويت الأولى الجديد 2021

حرص القائمون على قناة الكويت الأولى منذ بدايتها على تقديم الأخبار والأحداث اللحظية بشكل محترف ومميز وبمصداقية عالية، وكذلك اختيار المسلسلات الكويتية والخليجية والعربية بعناية فائقة، وتبث القناة محتواها على العديد من الأقمار الصناعية بتقنية عالية، كما أن لها قناة على اليوتيوب، ويتسنى لراغبي متابعة قناة الكويت الأولى ان يقوموا بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

تردد قناة الكويت الأولى على النايل سات

التردد : 11054 .

الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 3/2 .

معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة الكويت الأولى على العربسات

التردد : 12523 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : 3/2 .

معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة الكويت الأولى على الهوت بيرد

التردد : 12399 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : 3/2 .

معامل الترميز : 29700 .

مميزات قناة الكويت الأولى

تميزت قناة الكويت الأولى عن القنوات التي تقدم محتوى مماثل بعدة مميزات منها :

تعد أول قناة تم إنشاؤها بالكويت .

تحرص على تقديم كل ما يهم المشاهد الكويتي .

تقدم القناة محتوى متنوع يشمل السياسة والفن وكل ما يهم الشعب الكويتي .

تقدم القناة مستوى راقي وهادف ويلبي رغبات المشاهدين على مختلف أعمارهم .

تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية ولا سيما من داخل الكويت ودول الخليج وعلى مستوى عالمي أيضًا .

تحرص القناة على مراعاة الأعراف والتقاليد الإسلامية والعربية والآداب العامة .

تراعي القناة انتقاء محتواها بعناية، فلا تقدم الأفكار الهدامة أو المضللة أو الكاذبة .

أهم برامج قناة الكويت الأولى

تتميز قناة الكويت بتقديم عدد من البرامج المتنوعة التي تلبي رغبات المشاهدين على مختلف اهتماماتهم وأعمارهم ومن ابرز تلك البرامج :