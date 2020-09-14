تردد قناة النايل العائلة..التردد الجديد على قمر نايل سات SD

قناة النيل العائلة تتبع شبكة قنوات النيل المتخصصة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المصري، تهتم قناة-Nile-family، بالتركيز على مواضيع الأسرة والطفل، حيث تخصص باقة برامج متنوعة إجتماعية ودينية.وصحية، والشيف، وتهدف لتكون نافذة لتدفق المعلومات وإيصال المعرفة بحدود أوسع.

قناة النيل الثقافية

تضع قناة النيل العائلة معايير لجودة محتواها وتعدده، بشكل يحقق الفائدة لكل الأعمار، حيث يبنى محتواها على التجدد ومواكبة تقديم كل شئ تراه يهم الأسرة بشكل عام. من ناحية أخرى- تتأسس أغلب برامجها على الطبيعة الحوارية لتقيدم نقاشات هادفة، تضع الحلول، وتعالج المشاكل، وبالتأكيد تقديم النصائح.

Nile Family

ونظراً لما تقدمه قناة فاملي، من برامج خدمية وحوارية مختلفة، نجحت القناة لتحتل موقع متميز، على ساحة القنوات المصرية. وتذيع مجموعة من البرامج المتنوعة من أهمها بيت العيلة، عيشها صح، برنامج إسأل طبيب. حيث تسعى من خلالها لنشر التوعية وثقافة تطوير الذات، من خلال إستضافة الخبراء والمتخصصين، للحصول على -معلومات غنية، كافية.

القمر : نايل سات 201

التردد 11765- h

معدل الترميز 27500

إسم القناة على الرسيفر: Nile Family

الآن مع تردد قناة النيل العائلة- تستطيع من خلاله إستقبال قناة -Nile Family، بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد إضافة معطيات التردد الجديد على نايل سات، بشكل صحيح، في في جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم الضغط على الزر الأزرق ثم ok، لتتم حفظ البيانات والبدء البحث عن القناة على الأقمار الصناعية، بشكل تلقائي.